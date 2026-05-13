Energy Vault 与 Eskom 宣布达成战略开发协议，将在南非部署电网级重力储能系统

美国加州西湖村与南非约翰内斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球可持续电网级储能及 AI 算力基础设施解决方案领先企业 Energy Vault Holdings, Inc.（NYSE：NRGV，以下简称“Energy Vault”或“公司”）今日宣布，已与南非国有电力公用事业公司 Eskom Holdings SOC Limited（以下简称“Eskom”）达成战略开发协议，双方将合作部署长时重力储能系统（GESS）。

首个 GESS 项目将建设于南非姆普马兰加省（Mpumalanga）的 Hendrina 发电站，该电站为 Eskom 当前仍在运行的最老牌发电站之一。该储能系统预计将具备 25MW 功率容量及四小时储能时长，对应储能规模约为 100MWh，并采用高度可扩展架构，未来整体部署规模最高可扩展至 4GW。这一里程碑式协议的签署，标志着双方正式建立长期战略合作伙伴关系，双方将围绕共同利益深化协作，加快推动南部非洲电力行业脱碳进程。

根据协议条款，Energy Vault Holdings, Inc. 将向 Eskom Holdings SOC Limited 提供其最新一代 EVx 2.0™ 重力储能系统（GESS）技术平台及配套设备，并同步提供现场工程服务、项目管理支持以及本地化培训。双方计划通过技术授权、联合开发及战略协作等方式，在 2035 年前于拥有 16 个成员国的南部非洲发展共同体（SADC）区域推动总规模最高达 4GWh 的 GESS 长时储能项目部署，未来区域市场发展空间广阔。

Energy Vault 的 EVx 2.0™ GESS 平台较上一代 EVx 系统实现了多项关键技术升级，尤其在软件协同调度、机械运行性能、能效表现、施工自动化及工程装备等方面取得显著优化。这些技术提升使该系统具备向多吉瓦（GW）级储能规模扩展的能力，可更高效地支持可再生能源渗透率持续提升背景下的电网运行需求。EVx 2.0 还融合了先进材料科学技术，可将燃煤过程产生的煤灰经济高效地再利用为储能模块的核心介质。相关储能模块单体重量可达 25 至 30 吨，在实现工业废弃物资源化利用的同时，也进一步增强了系统的可持续性与商业价值。

Energy Vault 董事长兼首席执行官 Robert Piconi 表示：“此次与 Eskom Holdings SOC Limited 达成的里程碑式合作协议，既是 Energy Vault Holdings, Inc. 发展的重要战略里程碑，也将为非洲能源转型开启全新篇章。通过将我们突破性的 EVx 2.0 平台，与 Eskom 在电力生产、电网运营及区域覆盖方面的深厚积累相结合，双方不仅将以前所未有的规模推进长时储能部署，更将共同探索可持续工业发展的创新模式。此次合作将创造本地就业机会，推动构建更具韧性的区域供应链体系，并充分展现重力储能技术如何助力非洲加速摆脱对煤炭的依赖，迈向能源独立与能源安全，同时为最需要稳定电力保障的社区持续提供可靠且可负担的电力供应。”

此次合作将直接支持 Eskom Holdings SOC Limited 推进“公正能源转型伙伴关系”（JETP）倡议。该倡议致力于在保障电网稳定、促进就业增长及带动地方经济发展的同时，以可持续且公平的方式推动能源体系逐步摆脱对煤炭的依赖。

Eskom Holdings 集团首席执行官 Dan Marokane 表示：“Eskom 始终致力于降低发电业务对环境带来的影响，并将持续推进相关项目，以支持南非实现本地及全球减排目标，推动负责任的能源转型。Eskom 的战略愿景，是在逐步开放的能源市场环境下，打造一家更具韧性与竞争力的领先能源企业。我们将推动公平且包容的能源转型进程，包括加快燃煤电站的升级改造与再利用，同时积极探索清洁煤技术及相关解决方案，并以技术创新作为重要战略驱动力，持续提升运营效率、降低电力成本。此次与 Energy Vault 及其创新重力储能技术开展合作，将在实现 Eskom ‘公正能源转型’目标过程中发挥关键作用。”

南部非洲正处于能源转型的重要发展阶段。南部非洲发展共同体（SADC）区域内各国政府及电力公用事业机构，正持续加快推动可靠、可负担且可持续电力资源的普及。目前，SADC 地区已有 56% 的人口能够获得电力供应，较十年前的 36% 显著提升，充分反映出区域协同推进及基础设施投资持续深化所取得的积极成果。尽管煤炭目前仍是区域电力结构中的核心能源来源——2024 年南非超过 80% 的电力仍来自燃煤发电——但整个区域正积极推动能源结构多元化发展。未来，公用事业级储能技术将在促进可再生能源大规模并网、增强国家电网韧性及提升供电可靠性方面发挥关键作用，同时也将进一步释放工业发展、就业创造及社区经济建设的新机遇。

此次协议的签署，进一步巩固了 Eskom Holdings SOC Limited 与 Energy Vault Holdings, Inc. 在区域电网级长时储能领域的领先地位，也彰显出双方携手推动南部非洲实现清洁、公平且更具韧性能源转型的长期承诺。

关于Energy Vault

Energy Vault® 是一家综合能源基础设施平台企业，致力于建设、持有并运营灵活且可靠的能源系统，帮助电力公用事业公司、独立发电商、工业企业以及 AI 与数据中心市场加速实现电力部署与供能落地。其平台核心采用技术中立、软件赋能的架构设计，旨在加快项目交付进程、优化系统运行表现，并缩短项目实现收益的周期。Energy Vault 的综合解决方案融合储能、发电以及先进能源管理能力，可根据客户需求提供具备高度扩展性的定制化能源基础设施。公司产品组合涵盖短时、长时及多日时长储能系统，可在多元化应用场景中实现更高的可靠性、灵活性与经济性。对于电力公用事业公司及电网运营机构而言，Energy Vault 能够提供稳定且灵活的容量支持，提升电网稳定性并保障电力可靠输送；对于工业客户及数据中心，其平台则可提供具备韧性且更具成本效益的电力供应方案，为关键业务运营提供持续保障。通过“建设、持有与运营”（Build, Own & Operate）模式，Energy Vault 在实现项目开发、建设交付及运营管理全生命周期卓越执行的同时，也持续创造长期、可持续的经常性收入。凭借技术创新与稳健执行能力的深度结合，Energy Vault 正重新定义全球能源基础设施的开发与部署方式，在快速演进的全球能源市场中持续提供兼具可靠性、灵活性与规模化优势的能源解决方案。更多信息，请访问：www.energyvault.com。

关于Eskom Holdings SOC Ltd

Eskom Holdings SOC Ltd 是南非国有电力企业，也是该国核心电力公用事业机构，由南非政府全资持有。Eskom 业务覆盖发电、输电及配电等完整电力价值链，为南非提供超过 86% 的电力供应，同时贡献了整个非洲大陆约 20% 的发电量。肩负实现财务可持续发展与促进社会经济增长的双重使命，Eskom 正积极推进面向低碳未来的负责任能源转型。公司运营着覆盖全国、总长度约达 33,000 公里的大型电网体系，持续实时平衡电力供需，为南非经济发展提供关键能源支撑，并积极参与南部非洲发展共同体（SADC）区域电力市场建设。更多信息，请访问：Eskom Holdings SOC Ltd。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明，反映了该公司当前就公司运营、财务表现及其他相关事项所持的观点。前瞻性声明包括有关未来经营成果可能或预期结果的信息，其中涵盖公司业务计划及战略等内容。此类声明通常包含“预期（anticipate）”、“预计（expect）”、“考虑（contemplate）”、“持续（continue）”、“表明（suggest）”、“计划（plan）”、“潜在（potential）”、“预测（predict）”、“相信（believe）”、“拟（intend）”、“项目（project）”、“展望（forecast）”、“估计（estimate）”、“目标（target）”、“预测值（projections）”、“应当（should）”、“可能（could / may / might）”、“将（will / would）”等类似表述。公司基于当前预期、计划及假设作出上述前瞻性声明与预测，同时结合行业经验、对历史趋势的理解、当前市场状况、预期未来发展以及公司认为在当前情形下适当的其他因素。这些前瞻性声明建立在公司目前掌握的信息，以及对未来表现的判断、假设与预期之上，仅代表公司基于当前对未来事件的预期与预测所作出的判断。上述前瞻性声明涉及重大风险与不确定性，实际结果、经营活动水平、业绩表现或成就可能与前瞻性声明中明示或暗示的内容存在重大差异。相关风险与不确定性包括但不限于：公司战略、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、预期收入与亏损、税收抵免变现预期、融资安排、成本预测、发展前景及计划的变化；已获项目、订单、储备订单及开发项目储备未必能够转化为未来收入；不具约束力的意向书及其他合作意向未必能够最终形成具有约束力的融资、订单或销售协议；公司产品或服务可能存在或被指存在缺陷或其他故障；公司商业模式及增长战略的实施、市场接受度与成功程度；公司建立并维护品牌与声誉的能力；公司、竞争对手及行业相关的发展与预测；宏观经济不确定性带来的影响，包括美国与其他国家未来贸易政策及关税关系变化所带来的不确定性；税法及政府监管变化对公司的影响，包括《One Big Beautiful Bill Act》以及其对经修订的《1986 年美国国内税收法典》和《2022 年通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）项下清洁能源税收抵免政策调整所产生的影响；开发项目投资可能无法按预期时间实现商业化运营，甚至可能无法实现商业化运营；公司为降低关税影响而推进供应链多元化的相关举措；供应商能否及时交付建设储能系统所需关键部件及原材料；公司获取并维持知识产权保护以及避免侵犯第三方权利的能力；公司作为《2012 年促进创业企业融资法案》（Jumpstart Our Business Startups Act of 2012）项下“新兴成长型公司”的持续期限预期；未来资本需求以及现金来源与用途；美国及全球贸易政策的发展；公司国际化运营特性以及战争或其他敌对行为对公司业务及全球市场造成的影响；公司为运营及未来增长获取融资的能力；公司业务、扩张计划及发展机会，包括向“持有并运营项目”模式扩展；公司拟议中的日本收购交易能否顺利完成；以及公司于 2026 年 3 月 18 日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至 2025 年 12 月 31 日财年的 Form 10-K 年报中“风险因素（Risk Factors）”章节所披露的其他重要风险因素，以及公司后续向 SEC 提交文件中可能不时更新的相关内容。相关文件可通过 SEC 官网查阅：美国证券交易委员会（SEC）官网：www.sec.gov。新的风险因素可能会不时出现，公司管理层无法预测所有潜在风险，也无法评估所有因素对公司业务可能产生的影响程度，或判断任何单一因素或多项因素共同作用是否会导致实际结果与任何前瞻性声明存在重大差异。本新闻稿中的任何前瞻性声明仅代表其发布当日的情况，并整体受限于本新闻稿中的相关风险提示声明。除适用法律要求外，公司无义务因新信息、未来发展或其他原因，对任何前瞻性声明进行公开更新或修订。投资者不应对上述前瞻性声明给予过度依赖。

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