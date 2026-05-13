Phoenix Group di Abu Dhabi collabora con DC Max per sbloccare un'opportunità da 8 miliardi di dollari per un data center di AI europeo, con la prima implementazione a Lione, Francia

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Phoenix Group PLC (ADX: PHX), società del portafoglio IHC, nonché operatore globale di infrastruttura digitale, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con DC Max per sviluppare il suo primo data center per l'AI in Europa, una struttura da 18MW a Lione, Francia.

Il progetto è la prima installazione della piattaforma europea di data center di Phoenix, una struttura scalabile che mira a realizzare oltre 1GW di capacità complessiva di AI e HPC in Europa e nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Phoenix vede questa iniziativa come un'estensione diretta dell'ambizione nazionale in tema di intelligenza artificiale degli EAU, una società con sede ad Abu Dhabi, che porta la sua competenza operativa e il suo capitale sulla scena europea, garantendo che gli operatori basati a livello locale siano creatori attivi, non spettatori, dell'economia globale legata all'intelligenza artificiale.

“Quello che annunciamo oggi non è solo un passo avanti: è un vero e proprio punto di svolta per Phoenix e per ciò che un’azienda degli Emirati può realizzare sulla scena mondiale. Stiamo affermando la nostra presenza nel cuore dell’infrastruttura europea dell'AI, apportando la convinzione e il capitale necessari per costruire qualcosa che aumenterà di valore negli anni a venire. L’obiettivo di 1 GW non è un limite massimo; è un punto di partenza. Sono orgoglioso che sia un'azienda con sede ad Abu Dhabi a guidare questa iniziativa, e credo che questa sia esattamente il tipo di mossa audace e globale che i nostri azionisti, i nostri partner e le ambizioni degli EAU in materia di AI meritano”.

— Munaf Ali, Co-fondatore e GCEO, Phoenix Group

L'opportunità europea

La domanda di calcolo basato sull'intelligenza artificiale in Europa sta rapidamente superando l'offerta, con aziende e hyperscaler che prenotano la capacità con anni di anticipo. I tempi di sviluppo tradizionali, che spesso vanno dai 36 ai 48 mesi, impediscono alla maggior parte degli operatori di rispondere alla velocità richiesta dal mercato.

La Francia affronta questa lacuna in modo più diretto rispetto a quasi tutti gli altri mercati europei. Lione, la seconda città più grande della Francia, unisce una solida base industriale, un'infrastruttura elettrica ben sviluppata e costi dei terreni notevolmente inferiori rispetto a Parigi.

I rapporti consolidati di DC Max in tema di accesso alla rete e di permessi, uniti alla comprovata capacità di Phoenix di progettare, approvvigionare e costruire infrastrutture rapidamente, consentono alla partnership di procedere a un ritmo decisamente più veloce rispetto ai normali tempi di realizzazione europei.

Una piattaforma, non un progetto

La partnership con DC Max è concepita come un modello di sviluppo replicabile piuttosto che come una singola operazione. Con una pipeline di progetti per oltre 1 GW, del valore stimato di 8 miliardi di dollari, DC Max apporta una profonda competenza nell'individuazione dei siti, nel rilascio delle autorizzazioni e nell'accesso alla rete. Allo stesso tempo, Phoenix apporta capitali e capacità operativa su larga scala.

Insieme, le due società mirano a creare una piattaforma infrastrutturale scalabile, a lungo termine, in grado di garantire una capacità pronta per l'AI in tempi rapidi nei principali mercati europei.

Questa piattaforma si aggiunge ai 550MW esistenti di capacità installata negli EAU, in Oman, in Nordamerica e in Etiopia, supportando la sua ambizione di diventare un operatore globale di infrastrutture digitali su larga scala.

“Phoenix offre proprio quel livello di scala operativa e disciplina finanziaria che il settore dello sviluppo dei data center in Francia stava aspettando. Abbiamo dedicato anni a individuare e assicurarci le migliori posizioni strategiche in questo mercato, a Lione e in tutta la Francia, e questa partnership significa che ora possiamo portare avanti il nostro programma con una rapidità e una portata che non sarebbero state possibili agendo da soli. La domanda c'è. I siti ci sono. Ciò che questa partnership aggiunge è la capacità di concretizzare tutto questo”.

— Romain Fremont, AD, DC Max

Sono previsti altri annunci nel 2026.

Informazioni su Phoenix Group

Phoenix Group PLC (ADX: PHX), Società del portafoglio IHC, è un operatore di infrastrutture digitali con sede ad Abu Dhabi, EAU, e quotata alla borsa di Abu Dhabi.

La Società gestisce oltre 550 MW di capacità negli EAU, in Oman, in Nordamerica, nell'Africa orientale e in Europa. Fondata nel 2017, Phoenix ha costruito le sue basi sul rigore operativo e le competenze in tema energetico attraverso il mining di Bitcoin e attualmente applica queste capacità su vasta scala per realizzare infrastrutture di AI e di calcolo ad alte prestazioni a livello globale.

Informazioni su DC Max

DC Max è un investitore, sviluppatore e gestore di data center con un portafoglio di capacità pari a circa 2 GW. Fornisce infrastrutture digitali, dalle strutture edge ai grandi campus a supporto di cloud, intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni. Con il sostegno di un gruppo con oltre 6 miliardi di euro di esperienza nel settore degli investimenti, DC Max unisce rigore e competenza tecnica.

*Fonte: AETOSWire

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