-

HistoSonics推进更多组织摧毁术应用，宣布向FDA提交肾脏肿瘤治疗申请

original HistoSonics Edison®组织摧毁术系统

HistoSonics Edison®组织摧毁术系统

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统及新型组织摧毁术治疗平台的研发企业HistoSonics今日宣布，已向美国食品药品管理局(FDA)提交De Novo申请，寻求扩大Edison®组织摧毁术系统的适用范围，纳入肾脏肿瘤破坏治疗。

这一里程碑标志着公司使命迈出重要一步：依托完全无创的技术变革实体肿瘤治疗方式，该技术利用聚焦超声以机械方式液化并破坏目标组织，降低与手术、放疗及其他常规疗法相关的多种并发症和副作用风险。

HistoSonics董事长兼首席执行官Mike Blue表示：“本次申请是组织摧毁术的适用范围从肝脏拓展至肾脏领域的重要里程碑，肾脏领域的患者和临床医生均在寻求可保留器官、保护肾单位的替代治疗方案。我们认为，组织摧毁术有潜力从根本上改变实体肿瘤的治疗方式，提供精准、无创的疗法，守护好最重要的方面——包括患者生活质量。”

本次申请由正在开展的#HOPE4KIDNEY临床试验(NCT05820087)的临床证据作为支撑。该试验为前瞻性、多中心、单臂关键性临床试验，旨在评估Edison®系统用于破坏目标肾脏肿瘤的安全性和有效性。该试验共入组67名患者，持续为验证组织摧毁术在肾脏治疗领域的应用潜力提供令人鼓舞的见解。

纽约大学朗格尼医学中心泌尿肿瘤医师、#HOPE4KIDNEY临床试验主要研究者William Huang博士表示：“组织摧毁术为肾脏肿瘤治疗提供了一种全新的基础治疗路径。在#HOPE4KIDNEY临床试验中，我们观察到该疗法可实现精准、无创的肿瘤破坏，无需切口、无需放疗、不会造成热损伤。这些研究结果凸显组织摧毁术具备拓宽肾脏肿瘤患者治疗选择的潜力，对临床医生和患者而言均是重要进展。”

肾脏肿瘤是一项严峻且日益增长的临床挑战，美国目前约有68万名肾脏肿瘤患者，预计2026年新确诊病例将达8万例。当前标准治疗方案，例如肾部分切除术和热消融疗法，均为有创方式，可能存在出血、感染及周边组织意外损伤等风险。组织摧毁术提供了令人信服的全新替代方案：采用无创、非热疗方式，旨在精准靶向肿瘤，同时有助于保护关键肾功能。

目前，Edison系统适用于通过利用聚焦超声非热机械作用原理的组织摧毁术，对肝脏肿瘤（包括不可切除的肝脏肿瘤）进行无创破坏。FDA目前正在评估该系统用于破坏肾脏肿瘤的疗效，其在肾脏治疗中的应用仍处于研究阶段。

HistoSonics 公司概览

HistoSonics是一家私营医疗器械公司，利用组织摧毁术开发无创平台和专有声束疗法。组织摧毁术是一种利用聚焦超声以机械方式破坏和液化多余组织和肿瘤的新型作用机制。该公司目前专注于在美国和部分全球市场将其用于肝脏治疗的Edison系统商业化，同时将组织摧毁术的应用扩展到肾脏、胰腺、前列腺等其他器官。HistoSonics在密歇根州安娜堡、明尼苏达州明尼阿波利斯和威斯康星州麦迪逊设有办事处。如需了解更多关于Edison组织摧毁术系统的信息，请访问：www.histosonics.com。如需了解患者相关信息，请访问：www.myhistotripsy.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人
Rebecca Koupal
高级营销总监
612-483-6378
Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

HistoSonics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人
Rebecca Koupal
高级营销总监
612-483-6378
Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

More News From HistoSonics

HistoSonics完成首批患者治疗，以评估Edison®组织碎化系统在治疗良性前列腺增生（BPH）中的应用

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织碎化系统及新型组织碎化治疗平台的开发商HistoSonics今日宣布，在香港威尔斯亲王医院（香港中文大学附属教学医院）开展的前瞻性可行性试验“WOLVERINE”中，已成功对首批患者进行了治疗。该试验旨在评估Edison®组织碎化系统治疗良性前列腺增生（BPH）的疗效。Edison系统是一种新型、非侵入性的影像引导平台，利用聚焦超声的机械特性（即组织碎化术）来破坏不需要的组织，无需侵入性手术，且与传统的侵入性疗法相比，可能产生更少的副作用。 WOLVERINE是一项前瞻性、多中心、单臂可行性试验，旨在评估Edison®组织碎化系统治疗有症状的良性前列腺增生（BPH）的安全性。该试验预计将招募并治疗最多20名患者。治疗后，受试者将在手术后 72 小时内接受影像学检查，以评估即时的治疗效果。随后将对患者进行纵向随访，以进一步评估安全性及手术结果。 HistoSonics董事长兼首席执行官Mike Blue表示，“良性前列腺增生（BPH）影响着全球数百万男性，而现有的治疗方案大多需要侵入性手术或漫长的恢...

HistoSonics扩大无创肝肿瘤治疗保险覆盖范围，惠及4540万Elevance Health参保人

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统和新型组织摧毁术治疗平台的开发者HistoSonics今日宣布，Elevance Health（前身为Anthem, Inc.）已颁布积极医疗政策，将组织摧毁术纳入肝肿瘤治疗的保险覆盖范围。 该政策于2025年10月21日生效，扩大了Elevance Health在14个州的商业、Medicare和Medicaid计划的保险覆盖范围，包括加州、科罗拉多州、康涅狄格州、佐治亚州、印第安纳州、肯塔基州、缅因州、密苏里州、内华达州、新罕布什尔州、纽约州、俄亥俄州、弗吉尼亚州和威斯康星州。此举将为约4540万参保人扩大HistoSonics无切口非热消融疗法的可及性。 HistoSonics董事长兼首席执行官Mike Blue表示：“Elevance Health此次扩大保险覆盖范围，是为急需无创治疗方案的患者增加组织摧毁术可及性的又一关键里程碑。我们衷心感谢临床合作伙伴，他们持续提供强有力的证据，验证组织摧毁术的安全性、精准性和有效性；同时也感谢越来越多的保险公司认可该疗法在改善肝肿瘤患者预后...

HistoSonics宣布其增长融资超额认购达2.5亿美元

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- HistoSonics, Inc.是Edison®超声波组织碎化系统和新型超声波组织碎化技术治疗平台的开发者。该公司今天宣布新股东团体牵头的融资顺利收官并录得2.5亿美元的超额认购，其他投资者包括Thiel Bio and Founders Fund等。本轮融资将支持HistoSonics的Edison系统继续进军新的全球市场，加速新型全身临床应用，强化运营能力以支持下一阶段的增长。 在本轮融资之前，某国际科技与生命科学投资者联合体刚于近期以22.5亿美元收购了HistoSonics的多数股权，其中包括K5 Global、Bezos Expeditions和Wellington Management等投资者。这些投资者全部参与了本轮融资，明确HistoSonics作为非上市公司推进战略重点的定位。 HistoSonics于2023年10月获得首份FDA De Novo许可，目前正在探索一种革命性的非侵入式治疗方法，使用超声波组织碎化技术，在实时影像的引导下液化和粉碎肿瘤和组织器官，避免了常规程序的侵入性或毒性。Ed...
Back to Newsroom