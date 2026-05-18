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Best’s Market Segment Report: AM Best rivede l’outlook sul segmento delle assicurazioni vita in Italia da negativo a stabile

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha rivisto al rialzo il suo outlook sul settore delle assicurazioni vita in Italia da negativo a stabile, riflettendo principalmente il miglioramento nell’andamento dei riscatti e l’aspettativa che le compagnie possano continuare ad adeguarsi per mantenere un saldo positivo dei flussi netti.

Nel suo nuovo Best’s Market Segment Report, “Outlook sul mercato assicurativo vita in Italia ” AM Best osserva inoltre che si aspetta che il volume di premi rimanga resiliente nel 2026, consolidando la tendenza alla ripresa.

Andrea Porta, analista finanziario senior e uno degli autori dell;analisi, ha dichiarato, "Si prevede che la domanda di prodotti sia tradizionali che unit-linked stimolerà la crescita dei volumi, sebbene le tensioni geopolitiche globali e la volatilità dei mercati finanziari possano limitare lo sviluppo del mercato nel breve-medio termine”.

Eli Sanchez, Director del dipartimento di Analytics, ha aggiunto, “Occorre sottolineare che il segmento delle assicurazioni vita in Italia continua a presentare un elevato livello di concentrazione, sia per quanto riguarda gli operatori di mercato che i canali di distribuzione. Circa la metà dei premi vita totali è sottoscritta da tre compagnie e distribuita attraverso i canali di bancassicurazione”.

Per accedere a una copia gratuita di questo rapporto, visitare http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=364786.

AM Best è un'agenzia di rating creditizio che pubblica notizie e fornisce analisi di dati globali specializzata nel ramo assicurativo. L'azienda ha sede negli Stati Uniti e opera in oltre 100 paesi dagli uffici regionali di Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ambest.com .

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