Corpay gaat een samenwerking aan met BVNK om stablecoin-wallets voor klanten wereldwijd aan te bieden

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), de toonaangevende aanbieder van zakelijke betalingsoplossingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een samenwerking aangaat met BVNK, een platform voor stablecoin-infrastructuur, om zijn wereldwijde klantenbestand stablecoin-wallets en afwikkelingsmogelijkheden aan te bieden.

Dankzij deze integratie kunnen klanten van Corpay naast hun fiat-saldi ook hun stablecoin-saldo inzien. Ze krijgen de beschikking over ingebouwde stablecoin-wallets waarmee ze binnen het platform stablecoins kunnen verzenden, ontvangen, opslaan en omwisselen. Klanten hebben nu toegang tot altijd beschikbare betalingskanalen die de beperkingen van traditionele bankopeningstijden en -systemen overstijgen.

Corpay zal ook stablecoin-infrastructuur integreren in zijn treasury-activiteiten. Dit maakt het bedrijf minder afhankelijk van vooraf gefinancierde rekeningen, waarbij de kapitaalefficiëntie verbetert en het geldverkeer binnen zijn wereldwijde netwerk buiten het eigen netwerk wordt gestroomlijnd.

