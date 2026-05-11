Corpay s'associe à BVNK pour intégrer des portefeuilles de stablecoins à son offre internationale

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE : CPAY), leader des paiements d'entreprise, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associe à la plateforme d'infrastructure de stablecoins BVNK afin de fournir des portefeuilles de stablecoins et des capacités de règlement à sa clientèle mondiale.

Cette intégration permettra aux clients de Corpay de consulter leur solde en stablecoins parallèlement à leurs soldes en monnaie fiduciaire et de bénéficier de portefeuilles intégrés pour envoyer, recevoir, stocker et convertir des stablecoins directement sur la plateforme. Ils auront désormais accès à un système de paiement disponible en permanence, sans les contraintes liées aux horaires et aux systèmes bancaires traditionnels.

Corpay intégrera également des infrastructures de stablecoins dans ses opérations de trésorerie, ce qui lui permettra de réduire sa dépendance aux comptes préfinancés, d'optimiser l'efficacité du capital et d'agiliser la circulation des fonds dans l'ensemble de ses activités mondiales en dehors de son propre réseau.

Corpay compte plus de 800 000 clients à travers le monde et traite chaque mois plus de 12 milliards de dollars de paiements d’entreprises et 26 milliards de dollars d’opérations de change dans plus de 145 devises. L’intégration du règlement en stablecoins élargit le réseau de paiement de Corpay et offre à ses clients davantage de solutions pour gérer leurs transactions nationales et transfrontalières en fonction de leurs besoins spécifiques.

« À notre échelle, la capacité à transférer des liquidités rapidement et en toute fiabilité est essentielle », a déclaré Mark Frey, président du groupe Corpay Cross-Border Solutions. « Les stablecoins offrent une capacité de règlement 24h/24 et 7j/7 qui renforce notre infrastructure existante. BVNK fournit la technologie et le cadre de conformité qui nous sont nécessaires pour assurer ce service de manière sécurisée et à grande échelle. »

« Nous pensons que les stablecoins sont en train de remodeler les fondements des paiements internationaux », a déclaré Jesse Hemson-Struthers, CEO de BVNK. « La taille et la présence de Corpay dans le monde en font un partenaire idéal pour généraliser ces fonctionnalités. Ensemble, nous donnons la possibilité aux entreprises de transférer et de gérer de l'argent à l'international de manière plus rapide et plus efficace. »

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À propos de Corpay : Corpay (NYSE : CPAY), société spécialisée dans les paiements d'entreprise, est un fournisseur mondial coté au S&P 500 qui propose des cartes commerciales (par ex. gestion des dépenses, cartes de flottes et cartes virtuelles), des solutions de modernisation des comptes fournisseurs (par ex. automatisation des factures et des paiements) et des services transfrontaliers (paiements de masse, solutions de gestion des risques et comptes bancaires internationaux) destinés aux entreprises du monde entier. Les solutions Corpay permettent aux entreprises de poursuivre leurs activités et de mieux maîtriser leurs dépenses, de lutter contre la fraude et, au final, de réduire leurs coûts. Corpay Cross-Border désigne un ensemble d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos de BVNK : BVNK est une plateforme financière pour les entreprises, dynamisée par les stablecoins. Créez des produits financiers, accédez à de nouveaux marchés et transférez de l'argent en quelques secondes dans plus de 130 pays. Utilisée par des leaders du secteur comme Worldpay, Deel et Flywire, elle traite des milliards de dollars chaque année.

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