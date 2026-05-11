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Kiabi elige a Navan para centralizar su programa de viajes internacional

La cadena de moda apuesta por una alta aceptación entre los empleados y una mayor eficiencia gracias a una plataforma de viajes con tecnología de IA

original Fashion retailer targets high employee adoption and efficiency with AI-powered travel platform

Fashion retailer targets high employee adoption and efficiency with AI-powered travel platform

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de viajes de negocios y gestión de gastos con tecnología de IA, ha anunciado hoy que Kiabi, la multinacional francesa de moda, la ha elegido para centralizar sus viajes internacionales en una única plataforma unificada.

Para prestar servicio a su plantilla de casi 10 000 «Kiabers», la cadena minorista necesitaba una solución capaz de ofrecer una plataforma de viajes fácil de usar. Se eligió a Navan por su interfaz intuitiva con tecnología de IA y su capacidad para integrar las condiciones de viaje de Kiabi directamente en la aplicación.

«La gestión de los viajes se estaba convirtiendo en una carga administrativa que ralentizaba el trabajo de nuestros equipos», afirmó Denise Maurice, directora de compras indirectas de Kiabi.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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