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HistoSonics avanza en el desarrollo de nuevas aplicaciones de histotripsia y anuncia la presentación de una solicitud ante la FDA para el tratamiento de tumores renales

original HistoSonics Edison® Histotripsy System

HistoSonics Edison® Histotripsy System

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, la empresa desarrolladora del sistema Edison® Histotripsy y de una novedosa plataforma de terapia de histotripsia, ha anunciado hoy que ha presentado una solicitud De Novo ante la U.S. Food and Drug Administration para obtener autorización para ampliar el uso de su sistema Edison® Histotripsy con el fin de incluir la destrucción de tumores renales.

Este logro supone un importante avance en la labor de la empresa por transformar el tratamiento de los tumores sólidos mediante una tecnología totalmente no invasiva que utiliza ultrasonidos focalizados para licuar y destruir mecánicamente el tejido afectado, reduciendo así el riesgo de muchas complicaciones y efectos secundarios asociados a la cirugía, la radioterapia y otras terapias habituales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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