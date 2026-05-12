L&T Technology Services ed Emerson annunciano una cooperazione globale e un impegno strategico per guidare l'innovazione nell'eccellenza ingegneristica
L&T Technology Services ed Emerson annunciano una cooperazione globale e un impegno strategico per guidare l'innovazione nell'eccellenza ingegneristica
La partnership nel segmento Sostenibilità riunisce le competenze ingegneristiche di LTTS con la piattaforma di test NI targata Emerson, per velocizzare l'integrazione dei sistemi e lo sviluppo dei prodotti in diversi settori
BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader mondiale nei servizi R&D nel settore AI, digitale e ingegneristico, oggi ha annunciato una collaborazione globale strategica con Emerson (NYSE: EMR), leader internazionale nell'automazione e fornitore di soluzioni avanzate di test e misura.
Nel quadro dell'accordo, LTTS fungerà da partner e da integratore globale di sistemi per lo sviluppo tecnologico, supportando la progettazione, l'implementazione e la gestione del ciclo di vita di avanzate piattaforme di ingegneria dei sistemi in diversi settori.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Contatto con i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
Email: Aniruddha.Basu@LTTS.com
Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
Email: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com