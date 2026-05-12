L&T Technology Services ed Emerson annunciano una cooperazione globale e un impegno strategico per guidare l'innovazione nell'eccellenza ingegneristica

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader mondiale nei servizi R&D nel settore AI, digitale e ingegneristico, oggi ha annunciato una collaborazione globale strategica con Emerson (NYSE: EMR), leader internazionale nell'automazione e fornitore di soluzioni avanzate di test e misura.

Nel quadro dell'accordo, LTTS fungerà da partner e da integratore globale di sistemi per lo sviluppo tecnologico, supportando la progettazione, l'implementazione e la gestione del ciclo di vita di avanzate piattaforme di ingegneria dei sistemi in diversi settori.

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