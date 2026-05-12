-

L&T Technology Services ed Emerson annunciano una cooperazione globale e un impegno strategico per guidare l'innovazione nell'eccellenza ingegneristica

La partnership nel segmento Sostenibilità riunisce le competenze ingegneristiche di LTTS con la piattaforma di test NI targata Emerson, per velocizzare l'integrazione dei sistemi e lo sviluppo dei prodotti in diversi settori

original L&T Technology Services and Emerson announce strategic global partnership. Seen in the picture: Senior leaders and delegates from L&T Technology Services and Emerson’s Test & Measurement business, including the NI leadership team.

L&T Technology Services and Emerson announce strategic global partnership. Seen in the picture: Senior leaders and delegates from L&T Technology Services and Emerson’s Test & Measurement business, including the NI leadership team.

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader mondiale nei servizi R&D nel settore AI, digitale e ingegneristico, oggi ha annunciato una collaborazione globale strategica con Emerson (NYSE: EMR), leader internazionale nell'automazione e fornitore di soluzioni avanzate di test e misura.

Nel quadro dell'accordo, LTTS fungerà da partner e da integratore globale di sistemi per lo sviluppo tecnologico, supportando la progettazione, l'implementazione e la gestione del ciclo di vita di avanzate piattaforme di ingegneria dei sistemi in diversi settori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
Email: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
Email: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com

Industry:

L&T Technology Services

NSE:LTTS
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto con i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
Email: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
Email: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com

More News From L&T Technology Services

Riassunto: L&T Technology Services e Assai Software collaborano per portare avanti l'intelligence nella progettazione basata su Digital Twin

L'AIA, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nei servizi digitali di AI, Digital & ER&D ha firmato un accordo strategico con l'europeo Assai Software Services, uno dei principali fornitori di soluzioni di Engineering Document Management Systems (EDMS) e Digital Twin per sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate e rifornire il vasto settore energetico e dei servizi pubblici in Europa. La collaborazione nel segmento Sostenib...

Riassunto: La 4a edizione dei Digital Engineering Awards premia gli innovatori globali e i pionieri dell'AI: annunciano l'ascesa dell'intelligenza della progettazione

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--I Digital Engineering Awards hanno concluso la loro quarta edizione giovedì a Boston, Massachusetts, rendendo omaggio ai pionieri tecnologici e alle organizzazioni per i loro contributi alle soluzioni tecnologiche e ai progressi nell'intelligenza artificiale. La serata di gala presentata da L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) assieme a ISG, il partner delle conoscenze e della ricerca e CNBC-TV18 come partner per i media, ha ospitato sia leader del setto...

Riassunto: LTTS si aggiudica un accordo ER&D strategico con un OEM automotive mondiale

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader mondiale nei servizi di consulenza AI, digitali e dell'Engineering and R&D (ER&D), ha annunciato che il suo comparto Mobility si è aggiudicato un importante accordo pluriennale con un OEM leader nel settore automotive, un risultato strategico che rafforza ulteriormente la storica partnership di LTTS con il prestigioso produttore di autoveicoli e ne sottolinea il crescente ruolo a supporto del...
Back to Newsroom