Corpay se asocia con BVNK con el objetivo de añadir monederos de stablecoins para clientes globales

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), empresa líder en pagos corporativos, anunció hoy una alianza con la plataforma de infraestructura de stablecoins BVNK para ofrecer monederos de stablecoins y capacidades de liquidación a su base de clientes global.

La integración permitirá que los clientes de Corpay vean un saldo de stablecoins junto con sus saldos de dinero fiduciario, además de ofrecer a los clientes monederos de stablecoins integrados para enviar, recibir, almacenar y convertir stablecoins dentro de su plataforma. Ahora los clientes podrán acceder a las redes de pago siempre activas que operan más allá de los límites de los sistemas y los horarios bancarios tradicionales.

Corpay además integrará redes de stablecoins en sus operaciones de tesorería, lo que reduce la dependencia de cuentas con fondos previos, mejora la eficiencia de capital y optimiza el movimiento de fondos a través de su huella global fuera de su propia red.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.