Corpay se asocia con BVNK con el objetivo de añadir monederos de stablecoins para clientes globales
Corpay se asocia con BVNK con el objetivo de añadir monederos de stablecoins para clientes globales
TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), empresa líder en pagos corporativos, anunció hoy una alianza con la plataforma de infraestructura de stablecoins BVNK para ofrecer monederos de stablecoins y capacidades de liquidación a su base de clientes global.
La integración permitirá que los clientes de Corpay vean un saldo de stablecoins junto con sus saldos de dinero fiduciario, además de ofrecer a los clientes monederos de stablecoins integrados para enviar, recibir, almacenar y convertir stablecoins dentro de su plataforma. Ahora los clientes podrán acceder a las redes de pago siempre activas que operan más allá de los límites de los sistemas y los horarios bancarios tradicionales.
Corpay además integrará redes de stablecoins en sus operaciones de tesorería, lo que reduce la dependencia de cuentas con fondos previos, mejora la eficiencia de capital y optimiza el movimiento de fondos a través de su huella global fuera de su propia red.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
BVNK: Press@BVNK.com
Corpay: Keera.Hart@earnscliffe.ca