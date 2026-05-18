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MetLife攜手Global Citizen舉辦「Footwork for Futures」社群媒體挑戰活動，協助擴大取得教育和運動資源的途經

所有捐贈資金均將注入FIFA Global Citizen Education Fund，延續MetLife Foundation此前900萬美元的捐資承諾

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MetLife與Global Citizen今日宣布共同推出以足球為主題的全球性社群媒體挑戰活動Footwork for Futures，旨在協助兒童取得優質教育和運動參與機會，協助打造更加自信和堅韌的社群環境。

Footwork for Futures號召大眾在Instagram、LinkedIn、X、TikTok或Facebook等平台分享自己顛球或嘗試顛球的短片，並帶上話題標籤#FootworkForFutures，參與者也可透過Global Citizen應用程式上傳相關影片。每收到一條符合要求的投稿影片，MetLife就會向FIFA Global Citizen Education Fund捐贈5美元，捐贈總額上限為10萬美元。這筆資金將以資助形式發放給全球各地的社群機構，協助當地兒童取得優質教育和運動相關資源。

這場社交公益活動是在MetLife Foundation以FIFA Global Citizen Education Fund創始捐資方身分出資900萬美元的基礎上進一步展開。該基金主要為全球各地提供教育和運動計畫的社群機構提供資金資助。Footwork for Futures藉助今夏2026年國際足總世界盃(FIFA World Cup 2026™)掀起的運動熱潮，協助各類機構推進相關公益計畫展開，希望藉此培養兒童自信心，同時強化社群凝聚力。

MetLife全球永續發展負責人兼MetLife Foundation主席Nuria Garcia表示：「FIFA Global Citizen Education Fund充分證明，將全世界民眾對足球的熱愛和教育的力量相結合，能夠切實協助社群發展。Footwork for Futures讓這一公益使命變得趣味十足、貼近大眾且易於參與。每一支投稿影片，都是為全球青少年奔赴自信未來邁出的堅實一步。」

本次Footwork for Futures活動針對全體民眾開放參與，不限運動水準、身體素質或相關經驗，所有人都可以用自己的方式展示顛球技巧。活動時間為2026年5月12日至7月19日，或是捐資金額達到10萬美元即提前結束。活動結束後收到的影片仍可正常分享，但不再計入公益捐贈額度。活動鼓勵參與者邀請親朋好友一同參與，但不作強制要求。

所有投稿影片均需遵守對應社群媒體平台的規則以及本次活動的相關條款與細則。有效投稿影片需要清晰呈現真人以安全且符合規范的方式進行足球顛球（或是嘗試顛球）的畫面。Global Citizen有權取消不符合參賽標準的作品參賽資格。如欲瞭解詳細參與方式，請造訪：Footwork for Futures

關於MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET)及其子公司和附屬公司（統稱「MetLife」）是全球首屈一指的金融服務公司之一，提供保險、年金、員工福利和資產管理服務，以協助個人和機構客戶建構更自信的未來。MetLife成立於1868年，在全球40多個市場經營業務，在美國、亞洲、拉丁美洲、歐洲和中東居於領先地位。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.metlife.com

關於MetLife Foundation

MetLife Foundation致力於推動包容性經濟流動。我們與非營利組織合作，並針對三大策略重點領域——經濟賦能、財務健康和韌性社群——提供資助，同時動員MetLife員工志工協助擴大影響力。MetLife Foundation成立於1976年，五十年來始終延續MetLife深耕社群、回饋社會的傳統。自成立以來，MetLife Foundation已累計捐贈超過10億美元，用於支援MetLife所在社群的發展。如欲瞭解更多關於MetLife Foundation的資訊，請造訪www.metlife.org

關於Global Citizen

Global Citizen是全球最大的消除極端貧困運動。該運動由全球日常宣導者社群推動，他們發出聲音並採取行動，並透過匯聚音樂、娛樂、公共政策、媒體、慈善和私人部門領袖的活動擴大影響力。自該運動創設以來，在Global Citizen平台上宣布的逾500億美元承諾已得到落實，影響了13億人的生活。Global Citizen于2008年在澳洲成立，活動範圍遍及美國、英國、法國、德國、西班牙、瑞士、巴西、加拿大、澳洲、南非、奈及利亞、迦納、盧旺達、阿拉伯聯合大公國以及亞洲各地。如欲加入該運動，請造訪globalcitizen.org，下載Global Citizen應用程式，並在TikTokInstagramYouTubeFacebookXLinkedIn上關注Global Citizen。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Peggy Fries Carlton
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