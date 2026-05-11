コーペイ、BVNKとの提携により世界中の顧客向けにステーブルコイン・ウォレットを追加

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 企業向け決済大手のコーペイ（Corpay, Inc.、NYSE：CPAY）は、ステーブルコイン・インフラストラクチャー・プラットフォームのBVNKと提携し、世界中の顧客にステーブルコイン・ウォレットと決済機能を提供すると発表しました。

この統合により、コーペイの顧客は法定通貨残高と並べてステーブルコイン残高を確認できるようになり、コーペイのプラットフォーム内でステーブルコインを送信、受信、保管、交換するための組み込み型ステーブルコイン・ウォレットが提供されます。顧客は今後、従来の銀行営業時間や銀行システムの制約を超えて稼働する、常時利用可能な決済インフラを利用できるようになります。

コーペイはまた、自社の資金管理業務にステーブルコイン決済インフラを統合し、事前入金済み口座への依存を減らし、資本効率を高めるとともに、自社独自ネットワーク外でも、グローバルな事業網全体にわたる資金移動を改善します。

コーペイは世界で80万以上の顧客にサービスを提供しており、145種類以上の通貨にわたり、毎月120億米ドル超の法人決済と260億米ドル超の外国為替取引を処理しています。ステーブルコイン決済機能の追加により、コーペイの決済ネットワークは拡大し、顧客にとって、個別ニーズに応じて国内取引およびクロスボーダー取引を管理するための選択肢が広がります。

「当社の規模では、資金を迅速かつ確実に移動させる能力が不可欠です」とコーペイ・クロスボーダー・ソリューションズ・グループ社長のマーク・フレイは述べ、続けて次のように述べています。「ステーブルコインは、当社の既存インフラを強化する24時間365日の決済機能をもたらします。BVNKは、これを安全かつ大規模に展開するために当社が必要とする技術とコンプライアンスの枠組みを提供します。」

「ステーブルコインは、グローバル決済の基盤を再構築していると考えています」とBVNKのCEOであるジェシー・ヘムソン＝ストラザーズは述べ、続けて次のように述べています。「コーペイの事業規模と展開力により、同社はこうした機能を広く普及させる理想的なパートナーとなります。両社は協力して、企業が国境を越えて資金をより迅速かつ効率的に移動・管理できるようにしています。」

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コーペイについて：企業向け決済会社であるコーペイ（NYSE：CPAY）は、S&P500指数構成企業であり、世界中の企業に法人向けカード（支出管理、フリートカード、バーチャルカードなど）、買掛金（AP）近代化ソリューション（請求書・支払いの自動化など）、クロスボーダーサービス（一括送金、リスク管理ソリューション、グローバル銀行口座）を提供しています。コーペイのソリューションは「ビジネスを動かし続ける」ものであり、顧客が事業経費をより適切に管理し、不正リスクを軽減し、最終的に支出を削減することにつながります。コーペイ・クロスボーダーとは、Corpay, Inc.が所有・運営する法人グループを指します。詳しくはwww.corpay.com をご覧ください。

BVNKについて：BVNKは、ステーブルコインを活用した企業向け金融基盤です。金融プロダクトを構築し、新たな市場を開拓し、130か国以上にわたって数秒で資金を移動できます。Worldpay、Deel、Flywireなどの業界大手から信頼され、年間数十億規模の取引を処理しています。

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