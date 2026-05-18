MetLife et Global Citizen lancent le défi « Footwork for Futures » sur les réseaux sociaux afin de contribuer à élargir l’accès à l’éducation et au sport

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, MetLife et Global Citizen ont annoncé le lancement de « Footwork for Futures », un défi mondial sur les réseaux sociaux autour du football, qui vise à favoriser l’accès des enfants à une éducation et à des activités sportives de qualité, afin de contribuer à la construction de communautés plus confiantes et plus résilientes.

Footwork for Futures invite les personnes à partager une courte vidéo d’elles-mêmes en train de jongler, ou d’essayer de jongler, avec un ballon de football sur les réseaux sociaux (Instagram, LinkedIn, X, TikTok ou Facebook) en ajoutant le hashtag #FootworkForFutures, ou en envoyant une vidéo via l’application Global Citizen. Pour chaque vidéo éligible reçue, MetLife fera don de 5 dollars au FIFA Global Citizen Education Fund, à hauteur de 100 000 dollars, pour favoriser l’accès des enfants à une éducation et à des activités sportives de qualité par le biais de subventions versées à des organisations locales à travers le monde.

Cette campagne de mobilisation sociale fait suite à la contribution de 9 millions de dollars versée par la Fondation MetLife, donatrice fondatrice du FIFA Global Citizen Education Fund. Ce fonds octroie des subventions à des organisations communautaires du monde entier qui proposent des programmes éducatifs et sportifs. Footwork for Futures entend tirer parti de l’engouement suscité par la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se tiendra cet été, pour aider ces organisations à développer leurs initiatives, et ainsi favoriser la confiance des enfants et consolider les communautés.

« Le FIFA Global Citizen Education Fund montre ce qu’il est possible de réaliser lorsque l’on associe l’amour universel du football au pouvoir de l’éducation pour renforcer nos communautés », a déclaré Nuria Garcia, responsable du développement durable mondial chez MetLife et présidente de la Fondation MetLife. « Footwork for Futures rend cette mission ludique, pratique et accessible. Chaque vidéo soumise constitue une avancée significative vers la construction d’un avenir plus prometteur pour les jeunes du monde entier. »

La participation à « Footwork for Futures » est ouverte à toutes les personnes, quels que soient leur niveau, leurs capacités ou leur expérience, permettant ainsi à chacun de montrer sa propre façon de garder un ballon de football en mouvement. L’initiative se déroule du 12 mai au 19 juillet 2026, ou jusqu’à ce que le montant des dons ait atteint 100 000 dollars. Les vidéos reçues après cette période seront partagées, mais ne permettront pas de récolter de dons supplémentaires. Les participants sont encouragés, s’ils le souhaitent, à inviter leurs amis et leur famille à se joindre à la campagne.

Toutes les vidéos doivent respecter les règles des plateformes de réseaux sociaux concernées ainsi que les conditions générales de la campagne. Pour être éligible, chaque vidéo doit clairement montrer une personne réelle en train de jongler (ou d’essayer de jongler) avec un ballon de football de manière sûre et responsable. Global Citizen se réserve le droit de disqualifier toute participation ne respectant pas ces critères. Pour plus d’informations sur les modalités de participation, rendez-vous sur : Footwork for Futures.

À propos de MetLife

MetLife, Inc. (NYSE : MET), par l’intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées (« MetLife »), est l’une des principales sociétés de services financiers au monde, proposant des assurances, rentes, avantages sociaux et services de gestion d’actifs afin d’aider ses clients particuliers et institutionnels à se construire un avenir plus serein. Fondée en 1868, MetLife est présente sur plus de 40 marchés à travers le monde et occupe des positions de leader aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.metlife.com.

À propos de la Fondation MetLife

À la Fondation MetLife, nous nous engageons en faveur de la mobilité économique inclusive. Nous collaborons avec des organisations à but non lucratif et accordons des subventions dans trois domaines stratégiques : l’autonomisation économique, la santé financière et la résilience des communautés. Nous mobilisons également les employés bénévoles de MetLife pour générer un impact. Créée en 1976, la Fondation MetLife perpétue depuis 50 ans la longue tradition de MetLife en matière d’engagement et d’implication communautaires. Depuis sa création, la Fondation MetLife a versé plus d’un milliard de dollars pour renforcer les communautés là où MetLife est présente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.metlife.org.

À propos de Global Citizen

Global Citizen est le plus grand mouvement mondial visant à mettre fin à l’extrême pauvreté. Soutenu par une communauté mondiale de militants qui font entendre leur voix et agissent au quotidien, le mouvement est amplifié par des campagnes et des événements qui rassemblent des personnalités issues du monde de la musique, du divertissement, de la politique, des médias, de la philanthropie et du secteur privé. Depuis le lancement du mouvement, 50 milliards de dollars d’engagements annoncés sur les plateformes de Global Citizen ont été déployés, bénéficiant à 1,3 milliard de personnes. Fondé en Australie en 2008, Global Citizen est présent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, au Brésil, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Rwanda, aux Émirats arabes unis et dans toute l’Asie. Rejoignez le mouvement sur globalcitizen.org, téléchargez l’application Global Citizen, et suivez Global Citizen sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X et LinkedIn.

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