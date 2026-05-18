メットライフとグローバル・シチズン、「Footwork for Futures」ソーシャルメディアチャレンジを開始――教育とスポーツへのアクセス拡大を支援

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- メットライフとグローバル・シチズンは、世界中の子どもたちが質の高い教育およびスポーツに触れる機会を拡大し、より自信に満ちたレジリエントなコミュニティの形成を促進することを目的とした、サッカーをテーマにしたグローバルなソーシャルメディアチャレンジ「Footwork for Futures」を発表しました。

「Footwork for Futures」では、Instagram、LinkedIn、X、TikTok、Facebook上で、サッカーボールのリフティング（またはその挑戦）の様子を撮影した短い動画を投稿し、ハッシュタグ「#FootworkForFutures」を付けるか、Global Citizenアプリを通じて動画を提出することで参加できます。対象となる動画投稿1件につき、メットライフはFIFAグローバル・シチズン教育基金に5米ドルを寄付し、最大100,000米ドルまで拠出します。この資金は、世界各地のコミュニティに根ざした団体への助成金を通じて、子どもたちの教育およびスポーツへのアクセス向上を支援するために活用されます。

本キャンペーンは、FIFAグローバル・シチズン教育基金の創設ドナーとしてメットライフ財団が拠出した900万米ドルに基づく取り組みです。同基金は、教育およびスポーツプログラムを提供する世界各地の団体に助成を行っています。「Footwork for Futures」は、今夏開催されるFIFAワールドカップ2026™の盛り上がりを活用し、各団体の取り組みの拡大を後押しするとともに、子どもたちの自信向上とコミュニティの強化を目指します。

メットライフのグローバル・サステナビリティ責任者でありメットライフ財団会長のヌリア・ガルシア氏は、次のように述べています。「FIFAグローバル・シチズン教育基金は、サッカーへの世界的な情熱と教育の力を結びつけることで、コミュニティを強化できることを示しています。『Footwork for Futures』は、そのミッションを楽しく、身近で、誰もが参加しやすい形で実現するものです。投稿されるすべての動画が、世界中の若者のより自信に満ちた未来を築くための意義ある一歩となります」

本チャレンジは、スキルや能力、経験を問わず、すべての人が参加可能で、それぞれのスタイルでサッカーボールをリフティングする様子を披露できます。実施期間は2026年5月12日から7月19日まで、または寄付総額が100,000米ドルに達するまでです。期間終了後に提出された動画も共有されますが、追加の寄付対象にはなりません。なお、参加者は友人や家族を指名して参加を促すことが推奨されていますが、必須ではありません。

投稿される動画は、各ソーシャルメディアプラットフォームの規定および本キャンペーンの利用規約に従う必要があります。対象となるには、実在の人物が安全かつ責任ある方法でサッカーボールのリフティング（またはその挑戦）を行っている様子が明確に映っている必要があります。これらの基準を満たさない投稿については、グローバル・シチズンの裁量により失格となる場合があります。参加方法の詳細は「Footwork for Futures」をご参照ください。

メットライフについて

メットライフ・インク（NYSE：MET）は、子会社と関連会社（メットライフ）を通じて、保険、年金、従業員福利厚生、資産運用サービスを提供し、個人・法人のお客さまが変化する世界に対応していくサポートをする世界最大級の金融サービス企業です。1868年に設立されたメットライフは、世界の40市場以上で事業を展開し、米国、日本、中南米、アジア、欧州、中東でリーダーとしての地位を確立しています。詳細は、 www.metlife.com をご覧ください。

メットライフ財団について

メットライフ財団は、包摂的な経済的流動性の推進に取り組んでいます。非営利団体と連携し、「経済的エンパワーメント」「金融の健全性」「レジリエントなコミュニティ」という3つの重点分野に沿った助成を行うとともに、メットライフの従業員ボランティアの参画を通じて社会的インパクトの創出を図っています。1976年に設立され、50年にわたり地域社会への関与と貢献を継続してきました。設立以来、メットライフが事業を展開する地域社会の強化に向けて累計10億米ドル超を拠出しています。詳細は www.metlife.org をご覧ください。

グローバル・シチズンについて

グローバル・シチズンは、極度の貧困の撲滅を目指す世界最大級のムーブメントです。日常の市民による声と行動を原動力に、音楽、エンターテインメント、公共政策、メディア、フィランソロピー、民間セクターのリーダーを結集するキャンペーンやイベントを通じて活動を拡大しています。設立以来、同プラットフォーム上で表明されたコミットメントは500億米ドル超に達し、13億人に影響を与えています。2008年にオーストラリアで設立され、現在は米国、英国、フランス、ドイツ、スペイン、スイス、ブラジル、カナダ、オーストラリア、南アフリカ、ナイジェリア、ガーナ、ルワンダ、アラブ首長国連邦、アジア各地で活動しています。詳細は globalcitizen.org をご覧いただくか、Global Citizenアプリをダウンロードしてください。また、グローバル・シチズンの各種SNS：TikTok、Instagram、YouTube、Facebook、X、LinkedInで情報を発信しています。

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