MetLife y Global Citizen lanzan el desafío en redes sociales “Footwork for Futures” para ayudar a ampliar el acceso a la educación y los deportes

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Hoy, MetLife y Global Citizen anunciaron Footwork for Futures, un desafío global en redes sociales con temática de fútbol que apoya el acceso de los niños a una educación y un deporte de calidad para fomentar comunidades más seguras y resilientes.

Footwork for Futures invita a las personas a compartir un video corto de sí mismas haciendo malabares, o intentándolo, con una pelota de fútbol en Instagram, LinkedIn, X, TikTok o Facebook, incluyendo el hashtag #FootworkForFutures, o enviando un video a través de la app de Global Citizen. Por cada video que cumpla con los requisitos, MetLife donará $5 al FIFA Global Citizen Education Fund, hasta $100.000, para ayudar a apoyar el acceso a una educación y un deporte de calidad para los niños a través de subvenciones a organizaciones comunitarias de todo el mundo.

Esta campaña social se basa en la contribución de $9 millones de la MetLife Foundation como donante fundador del FIFA Global Citizen Education Fund. El fondo otorga subvenciones a organizaciones en comunidades de todo el mundo que ofrecen programas educativos y deportivos. Footwork for Futures aprovecha la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de este verano para ayudar a las organizaciones a expandir sus iniciativas, con el objetivo de fomentar la confianza de los niños y fortalecer las comunidades.

“El FIFA Global Citizen Education Fund demuestra lo que es posible cuando unimos la pasión mundial por el fútbol con el poder de la educación para fortalecer nuestras comunidades”, comentó Nuria García, Directora de Sostenibilidad Global de MetLife y Presidenta de la MetLife Foundation. “Footwork for Futures contribuye a que esta misión sea divertida, real y accesible. Cada video enviado representa un paso significativo hacia la construcción de un futuro más prometedor para los jóvenes de todo el mundo”.

La participación en Footwork for Futures está abierta a todas las personas, independientemente de su habilidad, destreza o experiencia, permitiendo que cada participante muestre cómo logra mantener la pelota en movimiento. La iniciativa se desarrolla del 12 de mayo al 19 de julio de 2026, o hasta que se alcancen los $100.000 en donaciones. Los videos recibidos después de este período se compartirán, pero no contribuirán a la recaudación de fondos. Se anima a los participantes, aunque no es obligatorio, a invitar a amigos y familiares.

Los videos deben cumplir con las reglas de las respectivas plataformas de redes sociales, además de los Términos y condiciones de la campaña. Para poder participar, cada video debe mostrar claramente a una persona real haciendo malabares o jueguito (o intentándolo) con una pelota de fútbol de forma segura y responsable. Global Citizen se reserva el derecho de descalificar cualquier participación que no cumpla con estos requisitos. Para obtener más información sobre cómo participar, visite Footwork for Futures.

Acerca de MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET), a través de sus subsidiarias y filiales (“MetLife”), es una de las compañías de servicios financieros líderes a nivel mundial. Ofrece seguros, rentas vitalicias, beneficios para empleados y gestión de activos para ayudar a clientes individuales e institucionales a construir un futuro más seguro. Fundada en 1868, MetLife opera en más de 40 mercados a nivel mundial y tiene posiciones de liderazgo en Estados Unidos, Asia, Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. Para ver más información, visite www.metlife.com.

Acerca de la Fundación MetLife

En la MetLife Foundation, estamos comprometidos con impulsar la movilidad económica inclusiva. Colaboramos con organizaciones sin fines de lucro y otorgamos subvenciones alineadas con tres áreas estratégicas clave: empoderamiento económico, salud financiera y comunidades resilientes, a la vez que involucramos a empleados voluntarios de MetLife para generar un mayor impacto. La MetLife Foundation se estableció en 1976 y durante 50 años ha continuado la larga tradición de MetLife de compromiso y participación comunitaria. Desde su creación, la MetLife Foundation ha contribuido con más de mil millones de dólares para fortalecer las comunidades donde MetLife tiene presencia. Para obtener más información sobre la MetLife Foundation, visite www.metlife.org.

Acerca de Global Citizen

Global Citizen es el movimiento más grande del mundo para acabar con la pobreza extrema. Impulsado por una comunidad mundial de defensores cotidianos que alzan la voz y actúan, el movimiento se amplifica mediante campañas y eventos que reúnen a líderes de la música, el entretenimiento, las políticas públicas, los medios de comunicación, la filantropía y el sector privado. Desde que comenzó el movimiento, se han anunciado más de $50.000 millones en compromisos en las plataformas de Global Citizen, impactando la vida de 1300 millones de personas. Establecido en Australia en 2008, Global Citizen opera en EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania, España, Suiza, Brasil, Canadá, Australia, Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Ruanda, Emiratos Árabes Unidos y en toda Asia. Únase al movimiento en globalcitizen.org, descargue la app de Global Citizen y siga a Global Citizen en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.