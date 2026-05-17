MetLife und Global Citizen starten „Footwork for Futures“, eine Kampagne auf sozialen Medien, die den Zugang zu Bildung und Sport erweitern soll

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MetLife und Global Citizen stellten heute die Initiative „Footwork for Futures“ (Fußarbeit für die Zukunft) vor, eine weltweite Social-Media-Herausforderung zum Thema Fußball, die den Zugang von Kindern zu hochwertiger Bildung und Beteiligung am Sport unterstützt, um selbstbewusstere und widerstandsfähigere Gemeinschaften zu fördern.

TeilnehmerInnen von Footwork for Futures sollen ein kurzes Video von sich selbst auf Instagram, LinkedIn, X, TikTok oder Facebook hochladen, in dem sie einen Fußball jonglieren - oder zu jonglieren versuchen - mit dem Hashtag #FootworkForFutures. Das Video kann auch über die Global Citizen App eingereicht werden. Für jeden gültigen Beitrag spendet MetLife 5 USD an den FIFA Global Citizen Education Fund bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 USD, um den Zugang von Kindern zu hochwertiger Bildung und Beteiligung am Sport über Zuschüsse an gemeinschaftsbasierte Organisationen in der ganzen Welt zu unterstützen.

Diese soziale Kampagne baut auf die von der MetLife Foundation bereitgestellten Mittel von 9 Millionen USD auf, die diese als Gründungsspenderin des FIFA Global Citizen Education Fund zugesagt hat. Der Fonds stellt Zuschüsse an Organisationen in Gemeinschaften der ganzen Welt bereit, die Bildungs- und Sportprogramme anbieten. Footwork for Futures nutzt die von der Fußball-WM - FIFA World Cup 2026™ - in diesem Sommer erzeugte Begeisterung, um Organisationen zu helfen, ihre Initiativen auszuweiten, die das Selbstvertrauen von Kindern stärken und Gemeinschaften fördern sollen.

„Der FIFA Global Citizen Education Fund ist ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn wir die weltweite Liebe zum Fußball mit der Kraft der Bildung verbinden, um unsere Gemeinschaften zu stärken“, erklärte Nuria Garcia, Head of Global Sustainability, MetLife, und Chair, MetLife Foundation. „Footwork for Futures trägt dazu bei, dass diese Mission Spaß bringt, real und zugänglich ist. Jedes eingereichte Video ist ein bedeutsamer Schritt zum Aufbau einer selbstbewussteren Zukunft für junge Menschen in der ganzen Welt.“

Die Teilnahme an Footwork for Futures steht allen Interessenten offen, unabhängig von Fähigkeiten oder Erfahrung mit dem Ball. Alle können hier ihren eigenen Ansatz vorstellen, wie sie den Fußball in Bewegung halten. Die Initiative läuft vom 12. Mai bis zum 19. Juli 2026 bzw. bis die Spenden 100.000 USD erreicht haben. Danach eingehende Beiträge werden zwar veröffentlicht, tragen jedoch nicht zu zusätzlichen Spenden bei. Teilnehmende sind aufgefordert, Freunde und Angehörige ebenfalls zur Teilnahme anzuregen, dies ist jedoch nicht obligatorisch.

Alle Videos müssen die Regeln der jeweiligen Social-Media-Plattformen einhalten und die Allgemeinen Teilnahmebedingungen - Terms & Conditions - befolgen. Teilnahmeberechtigte Videos müssen deutlich eine echte Person zeigen, die einen Fußball sicher und verantwortungsvoll jongliert (bzw. zu jonglieren versucht). Global Citizen behält sich das Recht vor, Beiträge zu disqualifizieren, die diesen Standards nicht entsprechen. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen erhalten Sie unter: Footwork for Futures.

Über MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) ist über seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen („MetLife“) eines der weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen, das Versicherung, Rentenversicherung, Sozialleistungen und Vermögensverwaltung anbietet, um individuellen und institutionellen Kunden zu helfen, eine sicherere Zukunft aufzubauen. MetLife wurde 1868 gegründet, ist in mehr als 40 Märkten weltweit tätig und hält führende Positionen in den Vereinigten Staaten, Asien, Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.metlife.com.

Über die MetLife Foundation

Bei der MetLife Foundation engagieren wir uns für die Ausweitung einer integrativen wirtschaftlichen Mobilität. Wir arbeiten mit gemeinnützigen Organisationen zusammen und stellen Zuschüsse in drei strategischen Schwerpunktbereichen bereit: wirtschaftliche Integration, Finanzgesundheit und widerstandsfähige Gemeinschaften. Mitarbeiter von MetLife tragen zudem mit ehrenamtlicher Tätigkeit dazu bei, diese Ziele zu unterstützen. Die MetLife Foundation wurde 1976 gegründet und setzt seit 50 Jahren die lange Tradition von Engagement und Mitwirkung von MetLife am Gemeinschaftsleben fort. Seit der Gründung der Stiftung hat die MetLife Foundation Fördergelder in Höhe von mehr als 1 Milliarde USD bereitgestellt, um Gemeinschaften, in denen MetLife tätig ist, zu stärken. Mehr über die MetLife Foundation erfahren Sie unter www.metlife.org.

Über Global Citizen

Global Citizen ist die weltweit größte Bewegung mit dem Ziel, extreme Armut zu beenden. Angetrieben von einer weltweiten Gemeinschaft von Interessenvertretern, die ihre Stimme erheben und aktiv werden, wird die Bewegung durch Kampagnen und Veranstaltungen verstärkt, die führende Persönlichkeiten aus Musik, Unterhaltung, Politik, Medien, Philanthropie und dem Unternehmenssektor zusammenbringen. Seit dem Beginn der Bewegung wurden mehr als 50 Milliarden US-Dollar an Zusagen, die auf den Global Citizen-Plattformen bekannt gegeben wurden, umgesetzt, was sich auf mehr als 1,3 Milliarden Menschenleben auswirkt. Global Citizen wurde 2008 in Australien gegründet und ist in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, der Schweiz, Brasilien, Kanada, Australien, Südafrika, Nigeria, Ghana, Ruanda, den VAE und in ganz Asien tätig. Schließen Sie sich der Bewegung an unter globalcitizen.org, laden Sie die Global Citizen App herunter und folgen Sie Global Citizen auf TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X und LinkedIn.

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