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Kiabi sceglie Navan per centralizzare il programma globale di viaggi

Il rivenditore di abbigliamento mira a una forte adozione ed efficienza dei dipendenti con una piattaforma di viaggio basata sull'AI

original Fashion retailer targets high employee adoption and efficiency with AI-powered travel platform

Fashion retailer targets high employee adoption and efficiency with AI-powered travel platform

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi e spese business basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato di essere stata selezionata da Kiabi, il rivenditore francese di abbigliamento multinazionale, consoliderà la sua piattaforma globale di viaggi in un'unica piattaforma.

Per supportare la sua forza lavoro di quasi 10.000 “Kiaber”, il rivenditore ha richiesto una soluzione in grado di fornire una piattaforma di viaggio facile da usare. Navan è stata selezionata grazie alla sua interfaccia intuitiva basata sull'AI e alla sua capacità di integrarsi con le politiche di viaggio di Kiabi direttamente nell'app.

“La gestione dei viaggi stava diventando un onere amministrativo che rallentava i nostri team”, ha dichiarato Denise Maurice, Indirect Procurement Director presso Kiabi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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