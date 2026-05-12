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L&T Technology Services y Emerson anuncian una colaboración internacional y un compromiso estratégico para mejorar la innovación en la excelencia en ingeniería

La colaboración en el ámbito de la sostenibilidad aúna las capacidades de ingeniería de LTTS y la plataforma de pruebas NI de Emerson para acelerar la integración de sistemas y el desarrollo de productos en múltiples sectores

original L&T Technology Services and Emerson announce strategic global partnership. Seen in the picture: Senior leaders and delegates from L&T Technology Services and Emerson’s Test & Measurement business, including the NI leadership team.

L&T Technology Services and Emerson announce strategic global partnership. Seen in the picture: Senior leaders and delegates from L&T Technology Services and Emerson’s Test & Measurement business, including the NI leadership team.

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de I+D en IA, tecnología digital e ingeniería, ha anunciado hoy una alianza estratégica a nivel internacional con Emerson (NYSE: EMR), líder internacional en automatización y proveedor de soluciones avanzadas de ensayo y medición.

Dentro de este acuerdo, LTTS actuará como integrador de sistemas a nivel internacional y socio en el desarrollo tecnológico, prestando servicio en el diseño, la implementación y la gestión del ciclo de vida de plataformas avanzadas de ingeniería de sistemas en diversos sectores.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contacto para los medios de comunicación:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
C: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
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