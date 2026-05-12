L&T Technology Services y Emerson anuncian una colaboración internacional y un compromiso estratégico para mejorar la innovación en la excelencia en ingeniería

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de I+D en IA, tecnología digital e ingeniería, ha anunciado hoy una alianza estratégica a nivel internacional con Emerson (NYSE: EMR), líder internacional en automatización y proveedor de soluciones avanzadas de ensayo y medición.

Dentro de este acuerdo, LTTS actuará como integrador de sistemas a nivel internacional y socio en el desarrollo tecnológico, prestando servicio en el diseño, la implementación y la gestión del ciclo de vida de plataformas avanzadas de ingeniería de sistemas en diversos sectores.

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