L&T Technology Services et Emerson annoncent un partenariat mondial et un engagement stratégique visant à stimuler l'innovation dans le domaine de l'excellence technique

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), leader mondial des services de R&D en intelligence artificielle, dans le numérique et en ingénierie, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique mondial avec Emerson (NYSE : EMR), leader mondial de l’automatisation et fournisseur de solutions avancées de test et de mesure.

Dans le cadre de cet accord, LTTS agira en tant qu'intégrateur de systèmes mondial et partenaire de développement technologique, en soutenant la conception, le déploiement et la gestion du cycle de vie de plateformes d'ingénierie système avancées dans tous les secteurs. Ce partenariat introduit également des approches collaboratives pour les projets clients, positionnant LTTS comme un partenaire clé en intégration de systèmes pour la plateforme de test NI. La collaboration se concentrera sur l'ingénierie produit et le développement de solutions sur mesure pour de nombreux secteurs, notamment l'industrie, les transports, les semi-conducteurs, l'aérospatiale et la défense, où les performances, la résilience et la durabilité des systèmes sont essentielles.

Dans le cadre de ce partenariat, LTTS mettra en place un Centre d'excellence (CoE) dédié sur son campus de Mysuru, en Inde. Le CoE s'appuiera sur la plateforme de test et de mesure de NI et servira de pôle mondial pour le développement conjoint de solutions, l'industrialisation et l'innovation appliquée, en s'appuyant sur les logiciels et le matériel de NI pour accélérer le développement et l'ingénierie des produits, ainsi que les workflows d'automatisation des tests et de validation. Les principaux domaines d'action comprennent également des initiatives conjointes de mise sur le marché, le développement de solutions spécifiques à chaque secteur, l'activation de licences et des modèles de support client étendus.

Ritu Favre, présidente de la division Test et Mesure d’Emerson, a déclaré : « Les environnements d'ingénierie sont de plus en plus définis par les logiciels, centrés sur les données et interconnectés. Notre plateforme NI ouverte et modulaire offre la base architecturale dont les entreprises ont besoin pour gérer la complexité croissante des systèmes tout en accélérant les cycles de validation et de déploiement. Grâce à notre collaboration avec LTTS, intégrateur de systèmes à l'échelle mondiale, nous étendons cette plateforme à des implémentations spécifiques à chaque secteur, qui aident nos clients à passer de l'incertitude technique à la confiance opérationnelle, tout en profitant du leadership technologique éprouvé des solutions de test et de mesure automatisées de NI. »

Alind Saxena, directeur exécutif et président – Initiatives stratégiques et marchés en croissance, a déclaré : « Nos clients dans les domaines de la mobilité, du développement durable et des technologies ont besoin de systèmes d’ingénierie intelligents, adaptables et prêts pour l’avenir. Notre partenariat avec Emerson renforce la capacité de LTTS à concevoir et à déployer de tels systèmes à grande échelle. En combinant le leadership technologique de NI avec l’expertise technique approfondie de LTTS, nous créons une base solide pour la création de valeur à long terme dans l’ensemble des écosystèmes industriels. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) est un leader mondial dans le domaine des services de conseil en IA, numérique et ER&D. Filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro (L&T), nous offrons des services de conception, de développement, de test et de maintenance pour tous les produits et processus.

Détermination. Agilité. Innovation. C’est ainsi que nous stimulons la croissance dans les segments de la mobilité, de la durabilité et de la technologie. Notre clientèle comprend 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 grandes entreprises d’ER&D dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, des transports, des télécommunications et des technologies de pointe, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 800 employés dans 22 centres de conception mondiaux, 31 bureaux de vente mondiaux et 98 laboratoires d’innovation au 31 mars 2026. Pour plus d’informations sur L&T Technology Services, rendez-vous sur www.LTTS.com.

À propos d’Emerson

Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l'automatisation qui propose des solutions répondant aux défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis, dans le Missouri, Emerson façonne l'avenir de l'autonomie, permettant ainsi à ses clients d'optimiser leurs opérations et d'accélérer l'innovation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Emerson.com.

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