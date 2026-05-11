Kiabi kiest Navan voor het centraliseren van zijn wereldwijde reisprogramma

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), het wereldwijde, door AI aangestuurde platform voor zakenreizen en onkosten, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is geselecteerd door Kiabi, de Franse multinationale modeketen, waarmee het zijn wereldwijde reizen op één geïntegreerd platform wil bundelen.

Om zijn personeelsbestand van bijna 10.000 'Kiabers' te ondersteunen, had de retailer behoefte aan een oplossing die een gebruiksvriendelijk reisplatform kon bieden. De keuze viel op Navan vanwege de intuïtieve, door AI aangestuurde interface en de mogelijkheid om het reisbeleid van Kiabi rechtstreeks in de app te integreren.

"Het beheer van zakenreizen begon een administratieve en tijdrovende last voor onze teams te worden," aldus Denise Maurice, directeur Indirecte Inkoop bij Kiabi.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.