Owl Labs s’associe à Westcoast pour élargir l’accès à des expériences de réunion hybrides fluides au Royaume-Uni et en Irlande

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, leader mondial des solutions de visioconférence à 360 degrés basées sur l’IA, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat de distribution au Royaume-Uni et en Irlande avec Westcoast Limited, l’un des distributeurs informatiques les plus importants et les plus fiables du pays. Cet accord prévoit que Westcoast distribue la gamme complète des produits primés Meeting Owl et Owl Bar d’Owl Labs au Royaume-Uni et en Irlande, offrant ainsi un choix plus large, une meilleure disponibilité et un support dédié aux revendeurs et aux clients finaux confrontés aux exigences du travail hybride.

Ce partenariat vise à relever les défis techniques liés à la configuration qui affectent les réunions à travers le Royaume-Uni. Le récent rapport State of Hybrid Work d’Owl Labs a révélé que près de 8 travailleurs sur 10 (79 %) perdent du temps en réunion en raison de difficultés techniques telles que la connexion à une réunion ou la configuration d’une caméra. En facilitant l’approvisionnement, le déploiement et l’assistance des solutions d’Owl Labs, le partenariat avec Westcoast contribue à réduire la « charge des réunions », en limitant les frictions liées à la configuration et en permettant aux réunions de démarrer à l’heure.

Cette annonce fait suite au lancement, plus tôt cette année, du Meeting Owl 5 Pro, le tout dernier appareil d’Owl Labs intégrant une caméra à 360 degrés, un haut-parleur et un micro. Le Meeting Owl 5 Pro réinvente l’expérience au centre de la table pour les réunions hybrides grâce à une solution spécialement conçue pour les entreprises, offrant une expérience Bring Your Own Device (BYOD) fluide via un seul câble. Il est désormais certifié pour Microsoft Teams, ce qui confirme que l’appareil répond aux normes les plus élevées exigées par les responsables informatiques, garantissant ainsi un fonctionnement optimal dans les environnements d’entreprise.

Westcoast, réputé pour ses relations solides avec les fournisseurs et son vaste réseau de revendeurs, positionnera les produits d’Owl Labs au sein de sa division Communications unifiées, aux côtés d’autres technologies de collaboration de premier plan. Ce partenariat étend la présence d’Owl Labs au Royaume-Uni et en Irlande, offrant aux clients un accès fluide et une livraison plus rapide, tout en mettant les partenaires en relation avec un distributeur de confiance profondément impliqué dans la visioconférence.

« La technologie ne devrait pas constituer un obstacle au travail hybride », déclare Frank Weishaupt, directeur général d’Owl Labs. « Notre partenariat avec Westcoast représente une étape importante dans notre stratégie de croissance au Royaume-Uni, en associant nos produits à un distributeur qui partage notre engagement envers la réussite de nos clients. Ensemble, nous rendons possibles des réunions hybrides fluides, grâce à une technologie qui permet aux organisations de créer plus facilement que jamais des espaces de réunion adaptés à tous. »

L’élargissement de l’accès à la technologie d’Owl Labs via le réseau de distribution de Westcoast, notamment grâce au tout nouveau Meeting Owl 5 Pro et au Meeting Owl 4+ primé, permet aux organisations de créer plus facilement des environnements de réunion flexibles et entièrement intégrés. Ce faisant, les entreprises peuvent transformer des configurations de base en écosystèmes flexibles et fluides, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur ce qui compte vraiment : la communication et la productivité.

« Nous sommes ravis d’accueillir Owl Labs dans notre portefeuille de solutions de communications unifiées », déclare Sam Armstrong, responsable commercial des communications unifiées chez Westcoast. « Alors que la demande en matière de travail hybride ne cesse de croître, nos partenaires et nos clients recherchent des solutions fiables et intuitives qui favorisent la productivité et la collaboration. Les produits d’Owl Labs répondent parfaitement à ces besoins, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour proposer ces solutions de pointe aux entreprises du Royaume-Uni et d’Irlande. »

Cet accord est non exclusif et couvre l’ensemble de la gamme d’appareils Meeting Owl et Owl Bar. Les partenaires d’Owl Labs ont désormais le choix d’acheter auprès de Westcoast ou via les canaux de distribution existants. Pour plus d’informations sur tous les produits Owl Labs, rendez-vous sur owllabs.co.uk.

À propos d’Owl Labs

Owl Labs est la première entreprise à développer des solutions de visioconférence à 360 degrés basées sur l’IA pour les organisations hybrides. Son système d’appareils connectés et son logiciel Owl Intelligence System™ rendent les réunions plus inclusives et collaboratives en mettant sur un pied d’égalité les participants à distance et ceux présents dans la salle. La gamme de produits Meeting Owl® est la première à proposer une caméra, un microphone et un haut-parleur à 360 degrés, alimentés par l’IA et compatibles Wi-Fi, qui effectuent automatiquement un zoom sur la personne qui parle. Owl Labs a levé 47 millions de dollars de fonds et est basée à Boston, avec des employés à distance et en mode hybride partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.owllabs.co.uk.

À propos de Westcoast

Westcoast Limited est le premier distributeur informatique du Royaume-Uni. Il fournit un large portefeuille de matériel, de logiciels et sa propre gamme de services informatiques à ses partenaires à travers le réseau de distribution. La société travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs et les revendeurs pour proposer des solutions sur mesure et stimuler l’innovation au sein de l’écosystème technologique britannique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.westcoast.co.uk/

Westcoast Limited et toutes ses divisions font partie d’ALSO Holding AG (ALSN.SW), le plus grand fournisseur de technologies en Europe, qui offre à ses partenaires l’accès à un vaste écosystème de solutions, de services et d’expertise, et étend sa présence à l’échelle mondiale via des partenaires PaaS.

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