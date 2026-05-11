Corpay與BVNK達成合作，為全球客戶新增穩定幣錢包服務

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的企業支付服務公司Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)今日宣布與穩定幣基礎架構平台BVNK展開合作，為其全球客戶群提供穩定幣錢包和結算功能。

本次整合將使Corpay客戶可同時查看穩定幣餘額和法定貨幣餘額，並為客戶提供內建的穩定幣錢包，可在平台內傳送、接收、儲存和兌換穩定幣。客戶即日起可使用全天候支付通道，不受傳統銀行營業時間和系統限制。

Corpay還將在資金管理業務中整合穩定幣通道，降低對預存資金帳戶的依賴，提升資金使用效率，並改善自有專屬網路以外的全球資金流轉效率。

Corpay服務於全球超過80萬家客戶，每月處理逾120億美元企業支付業務和260億美元外匯業務，涵蓋超過145種貨幣。新增穩定幣結算業務擴充了Corpay的支付網路，為客戶根據自身具體需求管理境內和跨境交易提供更多方式。

Corpay Cross-Border Solutions集團總裁Mark Frey表示：「對於我們這樣的業務規模，快速、可靠的流動性流轉能力至關重要。穩定幣帶來7天24小時全天候結算能力，強化了我們現有的基礎架構。BVNK提供了我們安全、大規模地達成這一目標所需的技術和法規遵循架構。」

BVNK執行長Jesse Hemson-Struthers表示：「我們認為穩定幣正在重塑全球支付的底層架構。Corpay的業務規模和涵蓋範圍使其成為將這類功能推向主流市場的理想合作夥伴。雙方攜手合作，可為企業提供更快速、更高效的跨境資金流轉和管理方式。」

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關於Corpay：企業支付服務公司Corpay (NYSE: CPAY)是一家標準普爾500成分企業，為全球企業供應商業卡（例如支出管理卡、車隊卡、虛擬卡）、應付帳款現代化解決方案（例如發票和支付自動化）以及跨境服務（批量付款、風險管理解決方案和全球銀行帳戶）。Corpay的解決方案「讓商業持續運轉」，協助客戶更好地控制業務支出、防範詐騙並最終降低成本。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com。

關於BVNK：BVNK是針對企業的穩定幣金融服務體系，協助企業建構金融產品、開拓新市場，並在130多個國家實現秒級資金劃轉。它深受Worldpay、Deel和Flywire等業界領軍企業信賴，每年處理數十億美元的交易。

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