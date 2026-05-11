-

Corpay與BVNK達成合作，為全球客戶新增穩定幣錢包服務

original

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的企業支付服務公司Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)今日宣布與穩定幣基礎架構平台BVNK展開合作，為其全球客戶群提供穩定幣錢包和結算功能。

本次整合將使Corpay客戶可同時查看穩定幣餘額和法定貨幣餘額，並為客戶提供內建的穩定幣錢包，可在平台內傳送、接收、儲存和兌換穩定幣。客戶即日起可使用全天候支付通道，不受傳統銀行營業時間和系統限制。

Corpay還將在資金管理業務中整合穩定幣通道，降低對預存資金帳戶的依賴，提升資金使用效率，並改善自有專屬網路以外的全球資金流轉效率。

Corpay服務於全球超過80萬家客戶，每月處理逾120億美元企業支付業務和260億美元外匯業務，涵蓋超過145種貨幣。新增穩定幣結算業務擴充了Corpay的支付網路，為客戶根據自身具體需求管理境內和跨境交易提供更多方式。

Corpay Cross-Border Solutions集團總裁Mark Frey表示：「對於我們這樣的業務規模，快速、可靠的流動性流轉能力至關重要。穩定幣帶來7天24小時全天候結算能力，強化了我們現有的基礎架構。BVNK提供了我們安全、大規模地達成這一目標所需的技術和法規遵循架構。」

BVNK執行長Jesse Hemson-Struthers表示：「我們認為穩定幣正在重塑全球支付的底層架構。Corpay的業務規模和涵蓋範圍使其成為將這類功能推向主流市場的理想合作夥伴。雙方攜手合作，可為企業提供更快速、更高效的跨境資金流轉和管理方式。」

關於Corpay：企業支付服務公司Corpay (NYSE: CPAY)是一家標準普爾500成分企業，為全球企業供應商業卡（例如支出管理卡、車隊卡、虛擬卡）、應付帳款現代化解決方案（例如發票和支付自動化）以及跨境服務（批量付款、風險管理解決方案和全球銀行帳戶）。Corpay的解決方案「讓商業持續運轉」，協助客戶更好地控制業務支出、防範詐騙並最終降低成本。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com

關於BVNK：BVNK是針對企業的穩定幣金融服務體系，協助企業建構金融產品、開拓新市場，並在130多個國家實現秒級資金劃轉。它深受Worldpay、Deel和Flywire等業界領軍企業信賴，每年處理數十億美元的交易。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

BVNK: Press@BVNK.com

Corpay: Keera.Hart@earnscliffe.ca

Industry:
Corpay, Inc. LogoCorpay, Inc. Logo

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

BVNK: Press@BVNK.com

Corpay: Keera.Hart@earnscliffe.ca

More News From Corpay, Inc.

AC米蘭與Corpay Cross-Border擴大合作

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AC米蘭與全球企業支付領導者Corpay, Inc.*（NYSE：CPAY）今日宣布，Corpay旗下Cross-Border業務部門已簽署長期合作協議，將延續雙方成功的獨家合作關係，繼續擔任俱樂部官方商業外匯合作夥伴。 此次合作讓兩大同樣注重創新和國際視野的組織緊密相連。一方面，AC米蘭擁有遍布全球的逾五億球迷，在傳承其悠久歷史的同時，不斷發展以吸引新老球迷的持續關注。另一方面，Corpay以其創新解決方案，幫助企業突破地理限制、管理外匯風險並精準、安全地執行跨境支付。 「我們很高興能夠繼續與Corpay攜手前行，延續合作伙伴關係，這體現了我們雙方共同致力於凝聚全球受眾的力量，建立深遠的夥伴關係，並以前瞻視野始終保持前進。」AC米蘭營收長Maikel Oettle表示。 「在過去的三個賽季裡，我們有幸成為AC米蘭的官方商業外匯合作夥伴。」Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示，「我們為俱樂部各隊對我們的信任感到自豪，並很高興能將與這家足球史上最成功的俱樂部之一的合作關係...

Corpay Cross-Border成為ABB FIA Formula E世界錦標賽官方外匯服務商

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)今日宣布，公司旗下Cross-Border業務部門已與Formula E達成合作。Formula E是全球第一個純電動國際汽車聯盟(FIA)世界錦標賽，同時也是獲得B型企業認證的運動賽事。根據協議，Corpay將成為ABB FIA Formula E世界錦標賽的獨家官方外匯服務商。 ABB FIA Formula E世界錦標賽將精彩賽事帶到全球多個代表性城市的中心地帶，為全球一流汽車製造商提供頂尖賽車運動平台，以加快電動汽車技術創新。GEN3 Evo繼續樹立全新標竿，身為FIA加速最快的單座賽車，從0加快到60英里/小時僅需驚人的1.82秒。 透過本次合作，Corpay Cross-Border將提供全面的外匯風險管理和國際支付解決方案，以支援Formula E的全球營運。Formula E賽事遍布多個大洲的主要城市，其營運環境高度動態且涉及多種貨幣，與Corpay在管理外匯風險和跨境交易方面的專業能力形成高度策略契合。 Corpay Cross...

Corpay跨境部門擴大與LIV Golf的獨家合作關係

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付產業的全球翹楚Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY) 今天宣布其跨境業務與LIV Golf達成一項多年期協議，延長與LIV Golf原已發展順利的獨家合作關係，繼續擔任其官方企業外匯 (FX) 供應商。 自2024年起迄今，Corpay跨境部門已為LIV Golf提供了一系列企業外匯支付解決方案。這次延長多年期合作後，該聯賽將繼續受益於Corpay的全面貨幣風險管理解決方案以及獲獎肯定的全球支付平台。 「在過去兩季中，我們很榮幸能夠擔任LIV Golf的官方企業外匯供應商。」Corpay跨境解決方案行銷長Brad Loder說，「該聯賽的金融與合作夥伴團隊投予的信任令我們深深引以為榮，我們非常樂意將這段合作延長為多年期關係。本團隊期待繼續支援LIV Golf所有的外匯與跨境支付需求，伴隨他們繼續擴大足跡、將高爾夫運動推廣到世界各地。」 「LIV Golf正要進入其史上企圖最旺盛、全球性最高的賽季。我們的國際營運複雜度奇高，只有世界級的金融全球支付精準度才能夠應對。」執行副總裁兼全球支付主任Chad...
Back to Newsroom