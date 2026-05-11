Kiabi choisit Navan pour centraliser son programme de voyage mondial

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ : NAVN), la plateforme mondiale de frais et déplacements professionnels alimentée par l'IA, annonce aujourd'hui avoir été sélectionnée par Kiabi, la multinationale française de la mode, pour consolider ses voyages mondiaux au sein d'une plateforme unifiée.

Pour soutenir son effectif de près de 10 000 Kiabeurs, le détaillant avait besoin d’une solution capable de fournir une plateforme de voyage facile à utiliser. Navan a été sélectionné en raison de son interface intuitive alimentée par l’IA et de sa capacité à s’intégrer aux politiques de voyage de Kiabi directement dans l’application.

« La gestion des déplacements devenait une charge administrative qui ralentissait nos équipes », déclare Denise Maurice, directrice Indirect Procurement, Kiabi. « Nous voulions donner à nos Kiabeurs la liberté de réserver leurs propres voyages sans devoir s'éterniser sur des autorisations manuelles. Navan leur offre cette expérience simple et conviviale, tout en veillant à ce que Kiabi dispose de la supervision nécessaire pour continuer à évoluer à l’échelle internationale. »

Principaux avantages attendus du partenariat :

Un outil global centralisé : fournit à tous les employés un outil de réservation intuitif et une meilleure visibilité des frais de déplacement pour l'équipe financière de Kiabi.

Réductions des coûts : accès à un inventaire de voyages compétitif par l’intermédiaire du réseau ferroviaire européen de Navan, ainsi qu’à une NDC (New Distribution Capability) de premier plan et à du contenu de compagnies aériennes low-cost.

Assistance dédiée 24/7 : fournit aux employés de Kiabi un support de voyage 24/7 par chat ou par téléphone, en ciblant des temps de réponse inférieurs à 60 secondes et un score de satisfaction supérieur à 90%.

« Les employés modernes n’ont aucune patience pour les outils qui donnent l’impression de rajouter du travail », déclare Zahir Abdelouhab, SVP, EMEA chez Navan. « Kiabi comprend que lorsque vous facilitez le processus pour le voyageur, les économies et les données suivent naturellement. Nous sommes ravis de les aider à éliminer ces points de friction manuels afin que leurs équipes puissent rester concentrées sur l’activité. »

Kiabi rejoint une liste croissante d'organisations d'entreprises qui se sont récemment tournées vers Navan, y compris des leaders sectoriels de toute la France et de la vente au détail, tels que Criteo et Frasers Group.

À propos de Navan

Navan (NASDAQ : NAVN) est la plateforme mondiale des frais et déplacements professionnels alimentée par l'IA, conçue pour simplifier chaque voyage. Fort de la confiance de plus de 10 000 entreprises, Navan tire parti d'une IA propriétaire pour réduire les temps de réservation à quelques minutes, fournir une assistance 24/7 en quelques secondes et réaliser 15 % d'économies en moyenne. Les équipes financières bénéficient d'un contrôle et d'une visibilité en temps réel sur leurs frais et déplacements professionnels, et les fournisseurs ont accès à des voyageurs fréquents. Découvrez les avantages dont bénéficient les clients de Navan sur navan.com.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, à l’exception des déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « sera » ou des expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et autres facteurs comprennent les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de Navan sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 2 avril 2026, tels qu’ils peuvent être mis à jour par les documents déposés ultérieurement par Navan auprès de la SEC. Sauf si la loi l’exige, Navan n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.