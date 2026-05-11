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Corpay与BVNK达成合作，为全球客户新增稳定币钱包服务

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多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的企业支付服务公司Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)今日宣布与稳定币基础设施平台BVNK开展合作，为其全球客户群提供稳定币钱包和结算功能。

本次整合将使Corpay客户可同时查看稳定币余额和法定货币余额，并为客户提供内置稳定币钱包，可在平台内发送、接收、存储和兑换稳定币。客户即日起可使用全天候支付通道，不受传统银行营业时间和系统限制。

Corpay还将在资金管理业务中接入稳定币通道，降低对预存资金账户的依赖，提升资金使用效率，并优化自有专属网络以外的全球资金流转效率。

Corpay服务于全球超过80万家客户，每月处理逾120亿美元企业支付业务和260亿美元外汇业务，涵盖超过145种货币。新增稳定币结算业务拓展了Corpay的支付网络，为客户根据自身具体需求管理境内和跨境交易提供更多方式。

Corpay Cross-Border Solutions集团总裁Mark Frey表示：“对于我们这样的业务规模，快速且可靠的流动性流转能力至关重要。稳定币带来7天24小时全天候结算能力，强化了我们现有的基础设施。BVNK提供了我们安全、大规模地实现这一目标所需的技术和合规框架。”

BVNK首席执行官Jesse Hemson-Struthers表示：“我们认为稳定币正在重塑全球支付的底层架构。Corpay的业务规模和覆盖范围使其成为将这类功能推向主流市场的理想合作伙伴。双方携手合作，可为企业提供更快速、更高效的跨境资金流转和管理方式。”

关于Corpay：企业支付服务公司Corpay (NYSE: CPAY)是一家标普500成分企业，面向全球企业提供商业卡（例如支出管理卡、车队卡、虚拟卡）、应付账款现代化解决方案（例如发票和支付自动化）以及跨境服务（批量付款、风险管理解决方案和全球银行账户）。Corpay的解决方案“让商业持续运转”，帮助客户更好地控制业务支出、防范欺诈并最终降低成本。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有和经营的一组法律实体。如需了解更多信息，请访问www.corpay.com

关于BVNK：BVNK是面向企业的稳定币金融服务体系，助力企业构建金融产品、开拓新市场，并在130多个国家实现秒级资金划转。它深受Worldpay、Deel和Flywire等行业领军企业信赖，每年处理数十亿美元的交易。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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BVNK: Press@BVNK.com

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