Owl Labs geht Partnerschaft mit Westcoast ein, um den Zugang zu nahtlosen hybriden Meeting-Erlebnissen im Vereinigten Königreich und in Irland auszubauen

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, ein weltweit führendes Unternehmen für KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen, gab heute eine neue Vertriebspartnerschaft für das Vereinigte Königreich und Irland mit Westcoast Limited bekannt, einem der größten und vertrauenswürdigsten IT-Vertriebspartner des Vereinigten Königreichs. Im Rahmen des Vertrags wird Westcoast das gesamte Sortiment der ausgezeichneten Produkte Meeting Owl und Owl Bar von Owl Labs im Vereinigten Königreich und in Irland vertreiben und Wiederverkäufern sowie Endkunden, die die Anforderungen hybrider Arbeit bewältigen müssen, mehr Auswahl, bessere Verfügbarkeit und gezielte Unterstützung bieten.

Die Partnerschaft soll die technischen Einrichtungsprobleme angehen, die Meetings im gesamten Vereinigten Königreich beeinträchtigen. Der aktuelle Bericht „State of Hybrid Work“ von Owl Labs ergab, dass fast 8 von 10 Beschäftigten (79 %) in Meetings aufgrund technischer Schwierigkeiten Zeit verlieren, etwa beim Verbindungsaufbau zu einem Meeting oder beim Einrichten einer Kamera. Da die Lösungen von Owl Labs einfacher zu beschaffen, einzubinden und zu unterstützen sind, trägt die Partnerschaft mit Westcoast dazu bei, die „Meeting-Steuer“ zu senken, Reibungsverluste bei der Einrichtung zu verringern und Meetings pünktlich zu starten.

Die Ankündigung folgt auf die Einführung der Meeting Owl 5 Pro Anfang dieses Jahres, dem neuesten Gerät von Owl Labs mit 360-Grad-Kamera, Lautsprecher und Mikrofon. Die Meeting Owl 5 Pro gestaltet das Erlebnis in der Mitte des Besprechungstisches für hybride Meetings neu. Die Lösung wurde speziell für Unternehmen entwickelt und bietet ein nahtloses Bring-Your-Own-Device-Erlebnis (BYOD) mit nur einem Kabel. Sie ist inzwischen auch für Microsoft Teams zertifiziert. Dies bestätigt, dass das Gerät die höchsten Anforderungen von IT-Leitern erfüllt und eine optimale Funktionalität in Unternehmensumgebungen gewährleistet.

Westcoast, bekannt für seine starken Herstellerbeziehungen und sein umfassendes Reseller-Netzwerk, wird die Produkte von Owl Labs in seinem Geschäftsbereich Unified Communications neben anderen führenden Technologien für Zusammenarbeit positionieren. Diese Partnerschaft erweitert die Präsenz von Owl Labs im Vereinigten Königreich und in Irland, bietet Kunden reibungslosen Zugang sowie schnellere Lieferung und verbindet Partner mit einem vertrauenswürdigen Vertriebspartner, der stark im Bereich Videokonferenzen engagiert ist.

„Technologie sollte kein Hindernis für hybrides Arbeiten sein“, sagte Frank Weishaupt, Geschäftsführer (CEO) von Owl Labs. „Unsere Partnerschaft mit Westcoast ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie für das Vereinigte Königreich und bringt unsere Produkte mit einem Vertriebspartner zusammen, der unser Engagement für den Erfolg der Kunden teilt. Gemeinsam ermöglichen wir nahtlose hybride Meetings mit Technologie, die es Unternehmen leichter denn je macht, Meetingräume zu schaffen, die für alle funktionieren.“

Der erweiterte Zugang zur Technologie von Owl Labs über das Vertriebsnetz von Westcoast, einschließlich der neu eingeführten Meeting Owl 5 Pro und der ausgezeichneten Meeting Owl 4+, bedeutet, dass Unternehmen einfacher flexible, vollständig integrierte Meeting-Umgebungen schaffen können. So können Unternehmen einfache Setups in nahtlose, flexible Ökosysteme verwandeln, damit sich Beschäftigte auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Kommunikation und Produktivität.

„Wir freuen uns sehr, Owl Labs in unserem Unified Communications-Portfolio begrüßen zu dürfen“, sagte Sam Armstrong, Leiter des Geschäftsbereichs Unified Communications bei Westcoast. „Da die Nachfrage nach hybridem Arbeiten weiter steigt, suchen unsere Partner und Kunden nach zuverlässigen, intuitiven Lösungen, die Produktivität und Zusammenarbeit fördern. Die Produkte von Owl Labs passen perfekt dazu, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um diese marktführenden Lösungen Unternehmen im gesamten Vereinigten Königreich und in Irland zugänglich zu machen.“

Dieser Vertrag ist nicht exklusiv und umfasst das vollständige Portfolio der Meeting Owl- und Owl Bar-Geräte. Partner von Owl Labs haben nun die Wahl, bei Westcoast oder über die bestehenden Vertriebskanäle zu kaufen. Weitere Informationen zu allen Produkten von Owl Labs finden Sie auf owllabs.co.uk.

Über Owl Labs

Owl Labs ist das erste Unternehmen, das KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybride Unternehmen entwickelt hat. Sein vernetztes Gerätesystem sowie die Software Owl Intelligence System™ machen Meetings inklusiver und kooperativer, indem sie gleiche Voraussetzungen für zugeschaltete Teilnehmer und Teilnehmer im Raum schaffen. Die Produktreihe Meeting Owl® ist die erste KI-gestützte, WLAN-fähige 360-Grad-Kamera mit Mikrofon und Lautsprecher, die automatisch auf die Person zoomt, die gerade spricht. Owl Labs hat 47 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingeworben und seinen Sitz in Boston. Das Unternehmen hat weltweit Beschäftigte, die remote und hybrid arbeiten. Weitere Informationen finden Sie auf www.owllabs.co.uk.

Über Westcoast

Westcoast Limited ist der führende IT-Vertriebspartner des Vereinigten Königreichs und stellt Partnern im gesamten Channel ein breites Portfolio aus Hardware, Software sowie eigenen IT-Diensten bereit. Das Unternehmen arbeitet eng mit Herstellern und Resellern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen und Innovationen im Technologie-Ökosystem des Vereinigten Königreichs voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.westcoast.co.uk/

Westcoast Limited gehört einschließlich aller Geschäftsbereiche zur ALSO Holding AG (ALSN.SW), Europas größtem Technologieanbieter. Dadurch erhalten Partner Zugang zu einem umfassenden Ökosystem aus Lösungen, Diensten sowie Fachwissen, und Westcoast kann seine Reichweite über PaaS-Partner weltweit erweitern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.