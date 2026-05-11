Corpay geht eine Partnerschaft mit BVNK ein, um sein Angebot um Stablecoin-Wallets für Kunden weltweit zu erweitern

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), das führende Unternehmen für Unternehmenszahlungen, gab heute seine Partnerschaft mit der Stablecoin-Infrastrukturplattform BVNK bekannt, um seinem weltweiten Kundenstamm Stablecoin-Wallets und Abwicklungsfunktionen anzubieten.

Die Integration wird es den Kunden von Corpay ermöglichen, neben ihren Fiat-Guthaben auch ihren Stablecoin-Kontostand einzusehen. Außerdem werden ihnen integrierte Stablecoin-Wallets zur Verfügung gestellt, mit denen sie Stablecoins innerhalb der Plattform senden, empfangen, verwahren und umtauschen können. Die Kunden werden nun Zugang zu den ständig verfügbaren Payment-Rails haben, die unabhängig von den traditionellen Banköffnungszeiten und -systemen operieren.

Corpay wird zudem Stablecoin-Rails in seine Treasury-Abläufe integrieren, was die Abhängigkeit von vorfinanzierten Konten verringert, die Kapitaleffizienz steigert und den Geldtransfer innerhalb seiner globalen Präsenz außerhalb des eigenen Netzwerks verbessert.

Corpay hat weltweit mehr als 800.000 Kunden und wickelt jeden Monat Unternehmenszahlungen in Höhe von über 12 Milliarden US-Dollar sowie Devisengeschäfte mit einem Volumen von 26 Milliarden US-Dollar in mehr als 145 Währungen ab. Durch die Erweiterung um die Stablecoin-Abwicklung erweitert Corpay sein Zahlungsnetzwerk und bietet Kunden mehr Möglichkeiten, inländische und grenzüberschreitende Transaktionen je nach ihren spezifischen Anforderungen zu verwalten.

„Für ein Unternehmen unserer Größe ist es entscheidend, Liquidität schnell und zuverlässig bewegen zu können“, so Mark Frey, Group President, Corpay Cross-Border Solutions. „Stablecoins führen eine 24/7-Abwicklungsfunktion ein, die unsere bestehende Infrastruktur stärkt. BVNK stellt die Technologie und das Compliance-Framework bereit, die wir benötigen, um dies sicher und in großem Maßstab umzusetzen.“

„Unserer Ansicht nach verändern Stablecoins die Grundlagen des globalen Zahlungsverkehrs“, so Jesse Hemson-Struthers, CEO von BVNK. „Aufgrund seiner Größe und Reichweite ist Corpay der ideale Partner, um diese Funktionen dem Mainstream zugänglich zu machen. Gemeinsam bieten wir Unternehmen schnellere und effizientere Wege, Geld grenzüberschreitend zu überweisen und zu verwalten.“

–

Über Corpay: Corpay (NYSE: CPAY), das Unternehmen für Unternehmenszahlungen, ist ein globaler S&P-500-Anbieter von Firmenkreditkarten (z. B. Ausgabenmanagement, Flottenkarten, virtuelle Karten), AP-Modernisierungslösungen (z. B. Automatisierung von Rechnungsstellung und Zahlungen) sowie grenzüberschreitenden Dienstleistungen (Massenzahlungen, Risikomanagementlösungen und globale Bankkonten) für Unternehmen weltweit. Die Lösungen von Corpay „halten das Geschäft am Laufen“ und sorgen dafür, dass unsere Kunden ihre Geschäftsausgaben besser kontrollieren und Betrugsfälle reduzieren können, sodass sie letztendlich weniger ausgeben. Corpay Cross-Border umfasst eine Gruppe von juristischen Personen im Besitz und unter der Leitung von Corpay, Inc. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.corpay.com.

Über BVNK: BVNK ist das Stablecoin-basierte Finance-Stack für Unternehmen. Es ermöglicht die Entwicklung von Finanzprodukten, die Erschließung neuer Märkte und sekundenschnelle Geldtransfers in über 130 Länder. BVNK genießt das Vertrauen von Branchenführern wie Worldpay, Deel und Flywire und wickelt jährlich Transaktionen in Milliardenhöhe ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.