Aliko Scientific signe un protocole d'accord stratégique avec Cellay Inc. et obtient son premier client commercial en Arizona

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Aliko Scientific SA (« Aliko Scientific » ou la « Société ») (Euronext Growth Paris : ALIKO), holding industrielle et financière spécialisée dans les diagnostics oncologiques avancés, annonce la signature d’un protocole d’accord stratégique (« MoU ») avec Cellay Inc., une société américaine basée à Cambridge, Massachusetts, spécialisée dans le développement de sondes Same Day OligoFISH® destinées aux applications d’énumération chromosomique.

Cet accord marque le début d’un partenariat commercial synergique visant à intégrer les technologies complémentaires des deux sociétés dans une offre de produits unique destinée au segment de l’urologie. L’objectif est d’accélérer le déploiement d’un flux de diagnostic oncologique entièrement automatisé et hautement efficace sur les marchés internationaux, avec une attention particulière portée aux États-Unis. L’accord commercial prévoit qu’Ikonisys percevra des redevances sur la vente des réactifs Cellay, confirmant que le modèle économique évolue progressivement d’un achat ponctuel vers un modèle de type « pay-per-test ».

Le partenariat associe l’expertise d’Aliko Scientific sur l’ensemble de la chaîne diagnostique — via ses filiales Ikonisys Inc. et Hospitex International — à la technologie propriétaire de sondes à hybridation rapide développée par Cellay. Ensemble, les sociétés entendent fournir aux laboratoires et aux cliniciens une solution intégrée couvrant la préparation des échantillons, la coloration, la numérisation, l’analyse assistée par intelligence artificielle et la génération de rapports.

Dans le cadre de cette collaboration, Cellay soutiendra la commercialisation des solutions Hospitex et Ikonisys sur le marché américain, en particulier dans le segment du diagnostic urologique, tandis qu’Aliko Scientific distribuera les produits Cellay à l’international en dehors des États-Unis. Les parties coopéreront également dans les domaines du support client, des programmes de formation conjoints, de l’optimisation logicielle et des initiatives de développement commercial destinées à améliorer la productivité des laboratoires et à rationaliser les flux de diagnostic.

Fait important, parallèlement à la signature du protocole d’accord, Aliko Scientific a déjà finalisé un premier accord commercial aux États-Unis avec Arizona Urology Specialists, membre du United Urology Group (« UUG ») et du réseau OneOncology.

Dans le cadre de cet accord, Aliko Scientific fournira à Arizona Urology Specialists un système Ikoniscope Low Volume Test destiné à la mise en œuvre de diagnostics FISH automatisés dédiés au dépistage et au suivi du cancer de la vessie, combinant la plateforme Ikoniscope avec les sondes FISH fournies par Cellay Inc.

OneOncology représente l’un des principaux réseaux nationaux de laboratoires et de cliniques oncologiques aux États-Unis. United Urology Group exploite un vaste réseau de cliniques urologiques en Arizona, Maryland, Delaware, Tennessee et Colorado, tandis qu’Arizona Urology Specialists constitue un important cabinet d’urologie opérant sur 14 sites et prenant en charge plus de 110 000 patients par an.

Le premier déploiement commercial auprès d’Arizona Urology Specialists représente une validation opérationnelle importante de la collaboration stratégique entre Aliko Scientific et Cellay et confirme davantage la capacité de montée en échelle ainsi que l’attractivité commerciale du modèle économique intégré d’Aliko Scientific, fondé sur le déploiement conjoint d’instruments diagnostiques et des sondes associées.

Outre les revenus générés par la vente de systèmes diagnostiques, ce modèle permet de générer des revenus récurrents liés à l’utilisation des sondes, aux solutions logicielles et aux services de maintenance. La Société estime que cette approche « instrument + sondes » favorise des relations clients de long terme et améliore la visibilité des revenus ainsi que l’effet de levier opérationnel au fil du temps.

L’accord renforce également l’orientation stratégique d’Aliko Scientific visant à accroître sa présence sur le segment à forte valeur ajoutée des consommables. La direction estime que le développement futur de sondes propriétaires pourrait augmenter significativement à la fois les revenus et les marges générés par instrument installé, ce qui représente une priorité stratégique majeure pour le Groupe.

Francesco Trisolini, CEO d’Aliko Scientific, a déclaré :

« Ce partenariat représente une étape stratégique majeure pour Aliko Scientific alors que nous poursuivons l’expansion de notre présence sur le marché américain des diagnostics avancés. En combinant les forces d’Ikonisys, Hospitex et Cellay, nous créons une offre diagnostique intégrée hautement différenciée, capable d’apporter davantage d’automatisation, des délais de traitement plus rapides et une meilleure efficacité pour les laboratoires. La signature immédiate d’un premier accord client avec Arizona Urology Specialists valide en outre le fort potentiel commercial de cette collaboration et confirme l’efficacité de notre modèle économique fondé sur des revenus récurrents autour de solutions intégrées associant instruments et sondes. »

Le protocole d’accord établit le cadre initial de coopération entre les parties et pourrait évoluer à l’avenir vers des accords commerciaux et opérationnels plus larges.

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À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.