Kiabi wählt Navan zur Zentralisierung seines globalen Reiseprogramms

PALO ALTO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, wurde vom französischen multinationalen Modeeinzelhändler Kiabi ausgewählt, um dessen weltweite Reisetätigkeit auf einer einheitlichen Plattform zu konsolidieren.

Zur Unterstützung seiner Belegschaft von fast 10.000 „Kiabers“ benötigte der Einzelhändler eine benutzerfreundliche Reiseplattform. Ausgewählt wurde Navan aufgrund seiner intuitiven, KI-gestützten Benutzeroberfläche und der Möglichkeit, die Reiserichtlinien von Kiabi direkt in die App zu integrieren.

„Die Abwicklung von Reisen führte zu einem hohen Verwaltungsaufwand, der unsere Teams ausbremste“, so Denise Maurice, Indirect Procurement Director bei Kiabi. „Wir wollten unseren ‚Kiabers‘ die Freiheit bieten, ihre Reisen eigenständig zu buchen, ohne sich mit manuellen Genehmigungsverfahren aufhalten zu müssen. Navan bietet ihnen dieses unkomplizierte, verbrauchernahe Erlebnis und gibt Kiabi gleichzeitig die erforderliche Kontrolle, um unser internationales Wachstum fortzusetzen.“

Zu den wichtigsten erwarteten Vorteilen der Partnerschaft gehören:

Ein zentrales weltweites Tool: Intuitives Buchungstool für alle Mitarbeiter sowie eine verbesserte Übersicht über die Reisekosten für das Finanzteam von Kiabi

Kosteneinsparungen: Zugang zu einem wettbewerbsfähigen Reiseangebot über Navans europäische Bahninhalte sowie über Inhalte führender NDC-Anbieter (New Distribution Capability) und Low-Cost-Airlines

Rund-um-die-Uhr-Support: 24/7-Betreuung der Mitarbeitenden von Kiabi per Chat oder Telefon mit einer angestrebten Antwortzeit von unter 60 Sekunden und einem Zufriedenheitswert von über 90 %

„Moderne Mitarbeitende haben keinerlei Geduld für Tools, die sich wie zusätzliche Arbeit anfühlen“, erklärt Zahir Abdelouhab, Senior Vice President EMEA bei Navan. „Kiabi hat erkannt, dass sich Kosteneinsparungen und Daten automatisch ergeben, wenn der Prozess für Reisende vereinfacht wird. Wir freuen uns darauf, diese manuellen Reibungspunkte zu beseitigen, damit sich ihre Teams voll und ganz auf das Geschäft konzentrieren können.“

Kiabi reiht sich ein in eine wachsende Liste von Unternehmen, die kürzlich zu Navan gewechselt sind. Unter ihnen sind Branchenführer aus Frankreich und dem Einzelhandel, etwa Criteo und Frasers Group.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die Reisen für alle vereinfacht. Navan hat das Vertrauen von mehr als 10.000 Unternehmen und nutzt seine proprietäre KI, um den Zeitaufwand für Buchungen auf wenige Minuten zu verkürzen, einen 24/7-Support innerhalb von Sekunden bereitzustellen und durchschnittliche Kosteneinsparungen von 15 % zu erzielen. Finanzteams erhalten Kontrolle und Transparenz über ihre Reisekosten in Echtzeit, während Anbieter Zugang zu Geschäftsreisenden erhalten. Wie Kunden von Navan profitieren, erfahren Sie unter navan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „prognostizieren“, „werden“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören die Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht von Navan auf Formular 10-K beschrieben sind, der am 2. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie etwaige Aktualisierungen durch spätere Einreichungen von Navan bei der SEC. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Navan keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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