Owl Labs collabora con Westcoast per ampliare l'accesso a esperienze di riunione ibride senza problemi in Regno Unito e in Irlanda

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, leader globale di soluzioni per videoconferenza a 360 gradi e gestite dall'IA, ha annunciato oggi una nuova partnership di distribuzione in Regno Unito e in Irlanda con Westcoast Limited, uno dei più grandi e affidabili distributori IT del paese. Nell'ambito dell'accordo, Westcoast distribuirà la gamma completa di premiati prodotti Meeting Owl e Owl Bar in Regno Unito e in Irlanda, offrendo una scelta più ampia, disponibilità e supporto dedicato ai rivenditori e ai clienti finali che si devono orientare all'interno dei requisiti imposti dal lavoro ibrido.

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