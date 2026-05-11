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HistoSonics si prepara a portare avanti altre richieste di istotripsia annunciando l'inoltro all'FDA per i tumori al rene

original HistoSonics Edison® Histotripsy System

HistoSonics Edison® Histotripsy System

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, lo sviluppatore del sistema Edison® per l'istotripsia e della nuova piattaforma terapeutica per l'istotripsia, oggi ha annunciato di aver inoltrato alla Food and Drug Administration statunitense una richiesta De Novo di autorizzazione ad ampliare l'utilizzo del suo sistema Edison® per l'istotripsia per includere la distruzione dei tumori al rene.

Questo traguardo segna un notevole passo avanti verso la missione di trasformare il trattamento di tumori solidi con una tecnologia totalmente non invasiva che utilizza ultrasuoni mirati per liquefare e distruggere i tessuti mirati, riducendo il rischio di molte complicanze ed effetti collaterali associati agli interventi chirurgici, alla radiazione e ad altre terapie comunemente utilizzate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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