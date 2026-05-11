Owl Labs se asocia con Westcoast para ampliar el acceso a las reuniones híbridas sin interrupciones en el Reino Unido e Irlanda

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, líder mundial en soluciones integrales con IA para conferencias de video, ha anunciado hoy una nueva alianza de distribución en el Reino Unido e Irlanda con Westcoast Limited, uno de los distribuidores de TI más grandes y de mayor confianza del país. En virtud del acuerdo, Westcoast distribuirá la gama completa de los productos galardonados Meeting Owl y Owl Bar de Owl Labs en todo el Reino Unido e Irlanda y ofrecerá una mayor variedad, disponibilidad y asistencia especializada a los revendedores y clientes finales que deben afrontar las exigencias del trabajo híbrido.

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