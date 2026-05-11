Owl Labs werkt samen met Westcoast om toegang tot vlekkeloze hybride meetingervaringen in de UK en Ierland uit te breiden

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, een wereldleider in 360-graden videoconferentieoplossingen aangestuurd door AI, maakte vandaag een nieuw partnerschap bekend voor distributie in de UK en Ierland met Westcoast Limited, een van de grootste en meest vertrouwde IT-distributeurs van het land. In het kader van deze overeenkomst zal Westcoast het volledige aanbod van de met awards bekroonde producten Meeting Owl en Owl Bar van Owl Labs in de UK en Ierland verdelen. Zo krijgen wederverkopers en eindklanten die zich een weg banen door de eisen van hybride werk meer keuze, betere beschikbaarheid en specifieke ondersteuning.

