Transition Industries y la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) firman un acuerdo de colaboración para la conservación de humedales en Sinaloa

LOS MOCHIS, México--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, a cargo del proyecto Pacífico Mexinol, y la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) firmaron un acuerdo de colaboración para implementar un programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) mediante financiamiento conjunto destinado a la conservación y protección de humedales en el estado de Sinaloa.

En el marco de este acuerdo de largo plazo, desarrollado desde 2025, se asignarán fondos anuales a través de un esquema de fondos concurrentes, en el que Pacífico Mexinol aportará el 50 % del financiamiento y CONAFOR el 50 % restante. El programa se llevará adelante junto con integrantes de la comunidad local del Ejido Plan de Guadalupe, quienes estarán a cargo de implementar acciones de conservación y compensación ambiental con apoyo técnico especializado.

“Este acuerdo refuerza el compromiso de Pacífico Mexinol con la sustentabilidad ambiental y el desarrollo de las comunidades donde opera. La conservación de humedales no solo protege la biodiversidad y los servicios ambientales de la región, sino que también fortalece la resiliencia frente al cambio climático y genera oportunidades económicas para los ejidos locales”, afirmó Raúl Rubio, responsable de medio ambiente de Pacífico Mexinol.

Las evaluaciones de impacto ambiental y social de Pacífico Mexinol, incluida la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la SEMARNAT en noviembre de 2023 y la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA), alineada con estándares internacionales y aprobada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) en 2025, confirmaron que el proyecto evita impactos sobre ecosistemas sensibles, como manglares y matorrales sarcocaule. Sin embargo, el proyecto asumió el compromiso de implementar medidas adicionales para garantizar la protección de estos ecosistemas, entre ellas el desarrollo y la promoción de programas como este junto con CONAFOR, orientados a la preservación y protección de los manglares.

Si bien no se prevén impactos sobre ecosistemas sensibles, la MIA exige la revegetación de 7,15 hectáreas (ha), la plantación de cactus y la restauración de 6 ha de manglares. Como parte de su compromiso con un desarrollo industrial limpio y responsable compatible con la conservación ambiental, el proyecto desarrolló una estrategia para cumplir con los más altos estándares internacionales de biodiversidad bajo el principio de “ganancia neta de biodiversidad” (Biodiversity Net Gain), que implica crear o mejorar hábitats de igual o mayor valor ecológico. En este marco, firmó el acuerdo con CONAFOR para conservar un total de 600 ha de humedales, casi 100 veces más de lo exigido por la MIA.

Un modelo de conservación con beneficios compartidos

Los humedales son ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y la protección frente a inundaciones. Este acuerdo permite preservar estos servicios ambientales esenciales y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos directos para las comunidades rurales encargadas de gestionar estos territorios.

El programa de PSA impulsado por CONAFOR demostró su eficacia en todo México y actualmente beneficia a 3221 proyectos, de los cuales el 92 % corresponde a ejidos y comunidades. El esquema promueve la conservación activa de bosques, selvas, zonas áridas y manglares mediante incentivos económicos sujetos al cumplimiento de compromisos ambientales.

Impacto estratégico y desarrollo sustentable

El acuerdo se suma a las iniciativas ambientales que Pacífico Mexinol ya impulsa en la región, entre ellas un innovador sistema municipal de tratamiento y reutilización de aguas residuales que evita el uso de agua natural y previene impactos sobre la bahía de Ohuira, además de programas de inversión comunitaria que benefician de manera directa a residentes del municipio de Ahome.

Además, el proyecto asumió el compromiso de preservar un área de conservación de 15 ha que funcionará como delimitación entre el área operativa y la bahía de Ohuira. Esta zona, que incluye vegetación natural, no será urbanizada ni estará sujeta a cambios de uso del suelo. El área permitirá conservar y proteger el matorral sarcocaule y también podría utilizarse para fortalecer la presencia de otras especies vulnerables, como el árbol guayacán o árbol santo (Guaiacum coulteri).

La protección de humedales en Sinaloa forma parte integral de la estrategia de sustentabilidad de Mexinol, que contempla la creación de más de 6000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y al menos 450 empleos permanentes durante la operación, además del desarrollo de programas ambientales y sociales de largo plazo que beneficien tanto a los ecosistemas como a las comunidades locales.

Acerca del proyecto

Pacífico Mexinol se creó como una instalación de nueva generación bajo un modelo de cero emisiones netas, con una ingeniería enfocada en reducir prácticamente a cero la huella de carbono del proceso. Con una inversión superior a los USD 3300 millones, el proyecto apunta a transformar la producción de metanol, un insumo estratégico para la economía global, mediante un enfoque sustentable y competitivo.

Una vez que inicie operaciones, la planta producirá 6140 toneladas métricas (TM) diarias de metanol verde y azul con tecnologías de última generación, entre ellas NX-AdWinMethanol Zero, basada en insumos renovables y ambientalmente responsables. La instalación se ubicará a aproximadamente 9 km del puerto de Topolobampo y cerca del gasoducto proveniente de Texas, Estados Unidos.

El proyecto utilizará infraestructura existente en el puerto y sumará una solución innovadora de gestión del agua a partir del uso de aguas residuales de la ciudad de Los Mochis. Además de generar ingresos para el municipio de Ahome, esta iniciativa evitará la presión sobre los recursos de agua dulce que suelen generar los nuevos desarrollos industriales.

La decisión de Mexinol de utilizar aguas residuales bajo el principio de tratar-utilizar-reintegrar al sistema municipal evita que la planta compita con otros usos del recurso y protege la bahía de Ohuira, ya que no realizará descargas en la bahía.

Además, Mexinol utilizará electricidad proveniente de fuentes renovables a través de Certificados de Energía Limpia (CEL). Esto garantizará un consumo eléctrico sustentable y respaldará la misión de la empresa de producir metanol de manera segura y eficiente mediante tecnología e innovación, reducir el impacto ambiental y contribuir activamente a la transición hacia un planeta con bajas emisiones de carbono.

Acerca de Transition Industries

Transition Industries LLC, con sede en Houston, Texas, impulsa proyectos de metanol e hidrógeno con cero emisiones netas a gran escala en América del Norte con el objetivo de enfrentar el cambio climático y promover la sustentabilidad ambiental y social. Para obtener más información sobre Pacífico Mexinol o Transition Industries, comunicarse con inquiries@transitionind.com.

Acerca de CONAFOR

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es el organismo público descentralizado del Gobierno Federal de México encargado de impulsar y promover actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal. A través de sus programas de Pago por Servicios Ambientales, CONAFOR fomenta la conservación activa de los ecosistemas forestales de México mediante incentivos económicos que benefician a ejidos, comunidades y pequeños propietarios de todo el país.

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