-

Corpay collabora con BVNK per aggiungere wallet di stablecoin per i clienti globali

original

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), l'azienda di pagamenti aziendali leader nel settore, oggi ha annunciato la sua collaborazione con la piattaforma di infrastrutture di stablecoin BVNK per fornire wallet di stablecoin e funzionalità di pagamento alla sua clientela globale.

L'integrazione consentirà ai clienti di Corpay di visualizzare un saldo in stablecoin assieme ai loro saldi standard e fornirà ai clienti wallet di stablecoin integrati per inviare, ricevere, archiviare e convertire stablecoins nella sua piattaforma. I clienti ora avranno accesso ai rail di pagamento sempre attivi che operano oltre i tradizionali orari di apertura e dei sistemi delle banche.

Corpay integrerà inoltre rail di stablecoin nelle sue operazioni finanziarie, riducendo la dipendenza da conti prepagati, migliorando l'efficienza dei capitali e il movimento di fondi nella presenza globale della sua rete proprietaria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

BVNK: Press@BVNK.com

Corpay: Keera.Hart@earnscliffe.ca

Industry:
Corpay, Inc. LogoCorpay, Inc. Logo

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

BVNK: Press@BVNK.com

Corpay: Keera.Hart@earnscliffe.ca

More News From Corpay, Inc.

Riassunto: Corpay Cross-Border nominata fornitore ufficiale di servizi di cambio valuta del Toulouse Football Club

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha stipulato un accordo con il Toulouse Football Club per diventare il fornitore ufficiale di servizi di cambio valuta (FX) della squadra. Un sodalizio offerto da SPORTFIVE, un'agenzia internazionale di marketing sportivo. Grazie a questa collaborazione, Corpay Cross-Border fornirà soluzioni complete di gestione del rischio FX per supportar...

Riassunto: AC Milan e Corpay Cross-Border estendono la loro collaborazione

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--AC Milan e Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi hanno annunciato che l'attività Cross-Border di Corpay ha firmato un accordo a lungo termine per estendere l'esclusiva collaborazione di successo come Official Commercial Foreign Exchange Partner (Partner ufficiale per il cambio valuta commerciale) del Club. Il sodalizio unisce due organizzazioni guidate da una forte attenzione all’innovazione e a una prospettiva internazionale. Da u...

Riassunto: Corpay Cross-Border nominata fornitore ufficiale di servizi di cambio valuta del Campionato mondiale ABB FIA Formula E

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi ha annunciato che la sua attività Cross-Border ha stretto una collaborazione con Formula E, il primo Campionato mondiale FIA per auto elettriche e uno sport certificato B Corp. Secondo i termini dell'accordo, Corpay diventa il fornitore esclusivo e ufficiale di cambio valuta del Campionato mondiale ABB FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) Formula E. Il Campionato mondiale ABB FIA Fo...
Back to Newsroom