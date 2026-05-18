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MetLife与Global Citizen联合推出“未来脚法”社交媒体挑战赛，帮助更多儿童获取教育和体育活动机会

所有捐款都将用于支持FIFA Global Citizen Education Fund，进一步巩固 MetLife Foundation此前承诺的900万美元捐款

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MetLife与Global Citizen今天联合宣布启动“未来脚法”（Footwork for Futures）活动，这是一项以足球为主题的全球社交媒体挑战赛，旨在帮助儿童获得优质教育和体育活动机会，从而培育更加自信且充满韧性的社区。

“未来脚法”（Footwork for Futures）邀请大家在Instagram、LinkedIn、X、TikTok或Facebook上分享一段自己抛接足球（或尝试抛接足球）的短视频，并添加话题标签 #FootworkForFutures；或者通过Global Citizen应用提交视频。对于每段符合条件的视频投稿，MetLife将向FIFA Global Citizen Education Fund捐赠5美元，总额上限为10万美元，通过向全球各地的社区组织提供资助，帮助儿童获得优质教育和体育活动的机会。

这项社会公益活动依托MetLife Foundation作为FIFA Global Citizen Education Fund创始捐赠方所提供的900万美元捐款。该基金向全球各地提供教育和体育项目的社区组织提供资助。“未来脚法”（Footwork for Futures）项目借势今年夏天即将举行的FIFA World Cup 2026™的热潮，助力各组织拓展其项目，从而提升儿童的自信心并增强社区凝聚力。

MetLife全球可持续发展负责人兼MetLife Foundation主席Nuria Garcia表示，“FIFA Global Citizen Education Fund充分证明，当我们把全世界对足球的热爱与教育的力量结合起来，就能共同加强我们的社区建设。‘未来脚法’项目让这一使命变得有趣、真实且触手可及。每一段提交的视频，都是为全球青少年构建更加自信的未来而迈出的重要一步。”

“未来脚法”活动向所有人开放，无论技能、能力或经验如何，每个人都能展示自己让足球保持滚动的独特方式。该活动将于2026年5月12日至7月19日举行，或直至捐款总额达到10万美元。在此期间之后收到的投稿仍会予以分享，但不会计入额外捐款。鼓励（但非强制要求）参与者邀请亲友共同加入。

所有视频必须遵守各社交媒体平台的规则以及本活动的条款与条件。要符合参赛资格，每段视频必须清晰展示真实人物以安全且负责任的方式进行（或尝试进行）抛接足球。Global Citizen保留取消任何不符合这些标准的参赛作品资格的权利。有关如何参与的更多信息，请访问： ”未来脚法“

关于MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET)及其子公司和附属公司（统称“MetLife”）是全球领先的金融服务公司之一，提供保险、年金、员工福利和资产管理服务，以帮助个人和机构客户构建更自信的未来。MetLife成立于1868年，在全球40多个市场开展业务，在美国、亚洲、拉丁美洲、欧洲和中东占据领先地位。如需了解更多信息，请访问 www.metlife.com

关于MetLife Foundation

MetLife Foundation致力于推动包容性的经济流动性。我们与非营利组织合作，围绕三大战略重点领域提供资助：经济赋权、财务健康和韧性社区，同时动员MetLife的员工志愿者共同推动社会影响。MetLife Foundation成立于1976年，50年来一直延续着MetLife长期参与社区建设的传统。自成立以来，MetLife Foundation已投入超过10亿美元，用于加强MetLife业务所在地的社区建设。如需了解更多关于MetLife Foundation的信息，请访问 www.metlife.org.

关于Global Citizen

Global Citizen是全球最大的消除极端贫困运动。该运动由全球日常倡导者社区推动，他们发出声音并采取行动，并通过汇聚音乐、娱乐、公共政策、媒体、慈善和企业界领袖的活动扩大影响力。自该运动发起以来，在Global Citizen平台上宣布的500多亿美元承诺已得到落实，影响了13亿人的生活。Global Citizen于2008年在澳大利亚成立，其团队在美国、英国、法国、德国、西班牙、瑞士、巴西、加拿大、澳大利亚、南非、尼日利亚、加纳、卢旺达、阿联酋以及亚洲各地等地开展工作。如需加入该运动，请访问globalcitizen.org，下载Global Citizen应用并在TikTokInstagramYouTubeFacebookXLinkedIn上关注Global Citizen。

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