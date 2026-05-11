-

HistoSonics zet zich in voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor histotripsie en kondigt aan dat er een aanvraag bij de FDA is ingediend voor niertumoren

original HistoSonics Edison® Histotripsy System

HistoSonics Edison® Histotripsy System

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar van het Edison® Histotripsy-systeem en een innovatief platform voor histotripsy-therapie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een De Novo-aanvraag heeft ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor toestemming om het gebruik van zijn Edison® Histotripsy-systeem uit te breiden naar de vernietiging van niertumoren.

Deze mijlpaal betekent een belangrijke stap voorwaarts in de missie van het bedrijf om de behandeling van solide tumoren te revolutioneren met een volledig niet-invasieve technologie die gebruikmaakt van gerichte ultrasone golven om het beoogde weefsel mechanisch te vernietigen. Hierdoor wordt het risico op tal van complicaties en bijwerkingen die gepaard gaan met chirurgie, bestraling en andere gangbare behandelingen aanzienlijk verminderd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contacten voor de media
Rebecca Koupal
Sr. Directeur Marketing
612-483-6378
Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

HistoSonics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contacten voor de media
Rebecca Koupal
Sr. Directeur Marketing
612-483-6378
Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

More News From HistoSonics

Samenvatting: HistoSonics behandelt de eerste patiënten in het kader van de beoordeling van het Edison® Histotripsy-systeem voor de behandeling van goedaardige prostaathyperplasie (BPH)

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar van het Edison® Histotripsy-systeem en het innovatieve histotripsy-therapieplatform heeft vandaag bekendgemaakt dat de eerste patiënten met succes zijn behandeld in het kader van WOLVERINE. In deze prospectieve haalbaarheidsstudie wordt het Edison® Histotripsy-systeem geëvalueerd voor de behandeling van goedaardige prostaathyperplasie (BPH) in het Prince of Wales Hospital in Hongkong, een academisch ziekenhuis van de Chinese Universitei...

Samenvatting: HistoSonics breidt verzekeringsdekking voor niet-invasieve levertumorbehandeling uit naar 45,4 miljoen Elevance Health-leden

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar van het Edison® histotripsie-systeem en het nieuwe histotripsiebehandelplatform, heeft vandaag bekendgemaakt dat Elevance Health (voorheen Anthem, Inc.) een positieve medische zorgpolis heeft uitgegeven voor het gebruik van histotripsie bij de behandeling van levertumoren. De polis wordt van kracht met ingang van 21 oktober 2025 en breidt de verzekeringsdekking uit voor de commerciële, Medicare- en Medicaid-verzekeringen van Elevance He...

Samenvatting: HistoSonics kondigt overtekende groeifinanciering van $ 250 miljoen aan

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, Inc., de ontwikkelaar van het Edison®-histotripsiesysteem en het nieuwe histotripsietherapieplatform, heeft vandaag de afronding aangekondigd van een overtekende financiering van $ 250 miljoen, geleid door de nieuwe eigenaarsgroep en met onder andere extra investeerders Thiel Bio en Founders Fund. De financiering zal de voortdurende commerciële expansie van het Edison-systeem van HistoSonics naar nieuwe wereldwijde markten ondersteunen, nieuwe klinisch...
Back to Newsroom