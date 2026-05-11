HistoSonics zet zich in voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor histotripsie en kondigt aan dat er een aanvraag bij de FDA is ingediend voor niertumoren

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar van het Edison® Histotripsy-systeem en een innovatief platform voor histotripsy-therapie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een De Novo-aanvraag heeft ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor toestemming om het gebruik van zijn Edison® Histotripsy-systeem uit te breiden naar de vernietiging van niertumoren.

Deze mijlpaal betekent een belangrijke stap voorwaarts in de missie van het bedrijf om de behandeling van solide tumoren te revolutioneren met een volledig niet-invasieve technologie die gebruikmaakt van gerichte ultrasone golven om het beoogde weefsel mechanisch te vernietigen. Hierdoor wordt het risico op tal van complicaties en bijwerkingen die gepaard gaan met chirurgie, bestraling en andere gangbare behandelingen aanzienlijk verminderd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.