Le service de Porter à Toronto s’élargit avec des vols vers Nashville et Québec

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Porter Airlines poursuit l’expansion de son réseau de Toronto grâce à un nouveau service entre l’aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) et l’aéroport international de Nashville (BNA), ainsi qu’à la reprise du service de l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB).

Porter fournit des horaires de vols complets à partir des deux aéroports de Toronto, mettant l’accent sur son investissement continu dans la plus grande ville du Canada.

La liaison entre Billy Bishop de Toronto et Nashville est assurée par le nouvel aéronef De Havilland Dash 8-400, avec un service quotidien à compter d'aujourd'hui. Le nouvel itinéraire relie Billy Bishop, situé à quelques minutes du centre-ville de Toronto, à l’une des destinations les plus populaires en Amérique du Nord. Depuis le lancement du service au départ de YTZ vers les États-Unis en 2008, Porter s’engage à offrir un service exceptionnel en classe économique entre Toronto et les principales villes américaines. La nouvelle installation de prédédouanement de la U.S. Customs and Border Protection à Billy Bishop offre encore plus de commodité aux passagers. Porter continue de renforcer la fréquence et la connectivité à partir de l’aéroport du centre-ville de Toronto, offrant plus d’options aux voyageurs que toute autre compagnie aérienne.

Le service entre l’aéroport Pearson de Toronto et Québec sera assuré par le tout nouvel aéronef Embraer E195-E2 de 132 places, avec 12 vols aller-retour hebdomadaires à compter du 12 mai. Le nouvel itinéraire complète le service existant à Toronto. Des liaisons sont possibles par l’entremise de l’aéroport Pearson de Toronto vers des destinations de l’Ouest canadien comme Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg et Kelowna. De plus, ces vols sont synchronisés de manière optimale avec le vaste réseau européen de notre partenaire Air Transat, accessible via l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), incluant des destinations telles que Lisbonne, Rome, Venise, Paris et Amsterdam.

La présence de Porter à l’aéroport Pearson de Toronto ne cesse de croître avec plus de 30 itinéraires en Amérique du Nord, vers le Mexique, les Caraïbes et le Costa Rica.

Itinéraire Départ Arrivée Billy Bishop de Toronto (YTZ) à Nashville (BNA) 10 h 45 12 h 05 Nashville (BNA) à Billy Bishop de Toronto (YTZ) 13 h 35 16 h 40 Pearson de Toronto (YYZ) à Québec (YQB) 8 h 30 20 h 45 10 h 22 h 15 Québec (YQB) à Pearson de Toronto (YYZ) 10 h 55 17 h 25 12 h 30 19 h 10 Remarque : Toutes les heures sont locales. Expand

À chaque vol de Porter, les passagers peuvent s’attendre à une hospitalité authentique et à un service de qualité supérieure à bord : aucun siège central, vin et bière offerts gratuitement dans de vrais verres et collations haut de gamme. Les itinéraires assurés par les appareils Embraer E195-E2 incluent également un accès Wi-Fi rapide et gratuit pour tous les passagers.

Les tarifs PorterRéserve offrent aux passagers une expérience tout inclus en classe économique, y compris des repas frais, des sièges avec plus d’espace pour les jambes, des cocktails prémélangés haut de gamme, un enregistrement prioritaire et des billets flexibles. Ces options sont offertes à la carte avec les tarifs PorterClassique.

Vous trouverez des renseignements détaillés sur l’horaire des vols sur www.flyporter.com/fr-ca/.

Citations

« Porter continue d’améliorer la connectivité à partir des deux aéroports complémentaires de Toronto, offrant encore plus d’options aux voyageurs cet été. Nashville et Québec sont deux destinations prisées, riches en culture et en histoire. Les passagers peuvent maintenant profiter de nombreuses liaisons à travers le réseau en pleine expansion de Porter dans l’Est du Canada à partir de l’aéroport Billy Bishop, et partout en Amérique du Nord à partir de Pearson de Toronto. »

- Andrew Pierce, vice-président, planification du réseau et production de rapports, Porter Airlines

« Le nouveau service sans escale de Porter vers Nashville marque un jalon important dans l’expansion continue du réseau transfrontalier de l’aéroport Billy Bishop de Toronto. Cet itinéraire améliore à la fois le choix et la commodité pour les voyageurs, tout en renforçant les liens directs entre Toronto et certaines des destinations les plus recherchées en Amérique du Nord. L’introduction du service de prédédouanement américain et l’investissement continu de Porter dans le service depuis le centre-ville de Toronto témoignent d’une grande confiance dans le rôle de Billy Bishop en tant qu’aéroport urbain axé sur les passagers. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre partenariat avec Porter, puisque nous favorisons une meilleure connectivité, générons des avantages économiques et offrons des expériences de voyage harmonieuses dans la ville et la région que nous desservons. »

- RJ Steenstra, président et chef de la direction, Administration portuaire de Toronto, propriétaire et exploitant de l’aéroport Billy Bishop de Toronto

« Le nouveau service sans escale de Porter vers Nashville est un excellent exemple de la façon dont l’aéroport Billy Bishop de Toronto et ses partenaires continuent d’évoluer de manière à accorder la priorité aux passagers. Grâce au service de prédédouanement américain maintenant en place, les voyageurs peuvent profiter d’un plus grand choix et d’une expérience plus harmonieuse lorsqu’ils prennent l’avion vers les États-Unis depuis le centre-ville de Toronto. Cet itinéraire témoigne de la force de notre partenariat avec Porter et l’Administration portuaire de Toronto, et de notre volonté commune d’offrir aux passagers l’expérience de voyage pratique et relevée à laquelle ils s’attendent et qu’ils apprécient. »

- Eve Wiggins, directrice de l'exploitation, Nieuport Aviation

« La présence de Porter Airlines à l’aéroport international de Nashville (BNA) représente un ajout important à notre offre internationale croissante. Alors que la demande pour les voyages internationaux continue d’augmenter au centre du Tennessee, il est essentiel d’élargir nos partenariats pour offrir aux voyageurs plus de destinations et une plus grande commodité. Le service sans escale vers l’aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) assure une liaison directe avec le centre-ville de Toronto, ce qui offre à nos passagers une autre option précieuse pour les voyages internationaux. Nous sommes fiers d’accueillir Porter à titre de plus récente compagnie aérienne partenaire et de célébrer le lancement d’un service qui rehausse encore davantage la portée mondiale de BNA. »

- Doug Kreulen, président et chef de la direction, Metropolitan Nashville Airport Authority (MNAA)

« Nous tenons à saluer l’expansion continue du service de Porter vers des destinations partout au pays. La ville de Québec étant un marché dynamique et important pour les voyages d’affaires et de loisirs, ce nouvel itinéraire offre aux passagers plus de choix, une plus grande commodité et un accès plus facile aux destinations qu’ils souhaitent atteindre partout au Canada, à un moment où la demande pour les voyages intérieurs ne cesse de croître. »

- Carl Jones, chef du développement de l’aviation d’affaires, Pearson de Toronto

« Nous réjouissons du retour de la liaison entre l’Aéroport international Pearson de Toronto et l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, opérée par Porter Airlines. Ces 12 vols vers la métropole canadienne s’inscrivent pleinement dans notre objectif d’offrir davantage d’options aux voyageurs et voyageuses de la région et de l’ensemble du Québec. Ils contribuent également à renforcer la connectivité vers des destinations prisées de l’Ouest canadien. »

- Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert l’Amérique du Nord, y compris le réseau canadien d’un océan à l’autre, les États-Unis, le Mexique, les Caraïbes, et l’Amérique centrale. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com/fr-ca/ ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et X.