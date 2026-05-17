MetLife e Global Citizen lanciano la social media challenge "Footwork for Futures" per contribuire ad ampliare l'accesso a istruzione e sport

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MetLife e Global Citizen hanno annunciato oggi il lancio di Footwork for Futures, una challenge sui social media a tema calcistico a sostegno dell'accesso dei bambini a istruzione e opportunità sportive di qualità per promuovere comunità più sicure e resilienti.

Footwork for Futures invita le persone a condividere un breve video di sé stesse mentre palleggiano (o cercano di palleggiare) su Instagram, LinkedIn, X, TikTok o Facebook e di includere l'hashtag #FootworkForFutures, oppure a inviare un video tramite l'app Global Citizen.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.