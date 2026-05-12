Syrie : TotalEnergies signe un accord de coopération sur l’exploration offshore

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), aux côtés de ses partenaires QatarEnergy et ConocoPhillips, a signé aujourd’hui un Memorandum of Understanding (MoU) avec la Syrian Petroleum Company (SPC) relatif à l’exploration du bloc offshore 3, au large de la Syrie en Mer Méditerranée.

Cet accord prévoit une évaluation technique de la zone du bloc offshore 3 par les partenaires et établit un cadre pour les discussions techniques et commerciales relatives aux activités d’exploration sur ce bloc.

« Nous nous félicitons de ce nouveau partenariat avec la Syrian Petroleum Company avec laquelle nous avons eu de longues et fructueuses relations de 1988 à 2011, et nous nous réjouissons de coopérer avec QatarEnergy et ConocoPhillips pour évaluer les opportunités d’exploration offshore en Mer Méditerranée au large de la Syrie », a déclaré Julien Pouget, Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.

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