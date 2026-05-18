Best’s Market Segment Report: AM Best mantiene l’outlook stabile sul segmento assicurativo non-vita in Italia

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha mantenuto l’outlook stabile sul segmento assicurativo non-vita in Italia e prevede la continuazione della tendenza di crescita stabile dei premi lordi sottoscritti (GWP) durante il 2026 in tutti i rami, sebbene a un ritmo più lento rispetto agli anni precedenti.

Nel suo nuovo Best’s Market Segment Report, “Outlook sul mercato assicurativo non vita in Italia” AM Best afferma inoltre che l'ulteriore onere fiscale della Legge di bilancio 2026 non inciderà in maniera significativa sui margini degli utili per gli assicuratori del ramo non-vita, poiché i costi aggiuntivi probabilmente verranno trasferiti agli assicurati.

Andrea Porta, analista finanziario senior e uno degli autori dell'analisi, ha dichiarato, "Il settore automobilistico continua a dominare il segmento non-vita in Italia, coprendo circa il 40% del totale dei premi lordi. Tuttavia, il tasso di crescita dei premi per le linee non-auto ha superato quello del segmento automobilistico nel 2025, e AM Best prevede che la forte domanda di copertura nel segmento non-auto continui nel 2026".

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