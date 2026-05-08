Telekom Srbija verzekert een U.S. EXIM-financiering om de uitrol van 5G te versnellen

BELGRADO, Servië--(BUSINESS WIRE)--Telekom Srbija Group maakte vandaag bekend dat de Export-Import Bank of the United States (EXIM) definitieve goedkeuring heeft gegeven voor financiering ter ondersteuning van de continue uitrol van Telekom Srbija’s 5G-netwerk.

De financiering ondersteund door EXIM zal de ontplooiing van apparatuur voor het 5G-telecommunicatienetwerk en aanverwante diensten in Servië, geleverd door technologiebedrijven uit de V.S., helpen financieren. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in het programma voor langetermijninvestering van Telekom Srbija en versterkt de relatie van het bedrijf met toonaangevende financiële instanties en technologieinstellingen van de V.S.

In december 2025 lanceerde Telekom Srbija commerciële 5G-services en de dekking wordt in het hele land verder uitgebreid. Het bedrijf streeft naar 5G-dekking in alle Servische steden tegen eind 2026, met dekking in het hele land tegen eind 2027.

Deze financiering volgt na de voorafgaande toezegging van EXIM in december 2024 om de voorbereiding en de uitrol van Telekom Srbija’s 5G-netwerk te steunen, en markeert een volgende stap in Telekom Srbija’s samenwerking met instellingen en technologiepartners van de V.S.

Vladimir Lučić, CEO van Telekom Srbija Group, verklaart: “Dit is een belangrijke goedkeuring voor Telekom Srbija en voor de ontwikkeling van digitale infrastructuur van de volgende generatie in de westelijke Balkan. Onze samenwerking met EXIM en vooraanstaande technologiepartners van de V.S. getuigt van het vertrouwen van belangrijke internationale instellingen in de strategie, de financiële kracht en de groei van Telekom Srbija op lange termijn. Het geeft ons toegang tot concurentiële financiering en stelt ons in staat om de uitrol van 5G te versnellen ten voordele van onze klanten, ondernemingen en de ruimere Servische gemeenschap.”

De goedkeuring komt op een moment van groeiend internationaal vertrouwen in het financiële en strategische traject van Telekom Srbija. De Group publiceerde recentelijk de sterkste financiële resultaten uit zijn geschiedenis, met een jaaromzet in 2025 van €2,3 miljard, een stijging met 28,1% op jaarbasis, en een aangepaste EBITDA van €1,3 miljard, een stijging met 51,3%. Het ontving ook recente rating-updates van Fitch Ratings, Moody’s en S&P Global, die het bedrijf zijn sterkste kredietprofiel tot op vandaag geven.

Verder is Telekom Srbija naar de internationale kapitaalmarkten teruggekeerd met een obligatieaanbod, na zijn opmerkelijke inaugurale Eurobond van USD 900 miljoen. De vorige Eurobond was de eerste corporate Eurobond van de westelijke Balkan en won de onderscheiding Europe Telecom Deal of the Year for Financing tijdens de TMT Finance Awards EMEA 2026.

Telekom Srbija’s uitrol van 5G zal naar verwacht snellere mobiele connectiviteit, betere digitale services, nieuwe bedrijfstoepassingen en de ruimere ontplooiing van geavanceerde technologieën in Servië ondersteunen. Het zal eveneens een belangrijke rol spelen in de voorbereidingen voor Expo 2027 in Belgrado, waar digitale infrastructuur, innovatie en connectiviteit centraal zullen staan voor de internationalie positionering van Servië.

De goedkeuring maakt deel uit van Telekom Srbija’s ruimere transformatie van een traditionele telecommunicatieoperator naar een geïntegreerd platform voor telecommunicatie, media en technologie. Aan de hand van investeringen in 5G, vezelinfrastructuur, digitale services, multimediaplatformen en innovatie via Telekom Srbija Ventures, verstevigt de Group zijn positie in het middelpunt van de ontwikkeling van connectiviteit, content en technologie in de westelijke Balkan.

Over Telekom Srbija Group

De Telekom Srbija Group, met hoofdzetel in Servië en actief in 13 landen in Europa en daarbuiten, is een van de grootste en snelst groeiende telecommunicatieoperatoren in Zuidoost-Europa en een leider in digitale transformatie in de westelijke Balkan. Met om en bij 14 miljoen abonnees en meer dan 13.000 werknemers, levert de Group diensten in vier hoofdsegmenten: vaste telefonie, mobiele communicatie, internet en multimedia.

