Andersen Global zwiększa zasięg w Afryce wraz z dołączeniem firmy członkowskiej w Namibii

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global realizuje kolejny etap rozwoju w Afryce wraz z otwarciem Andersen in Namibia – firma Windhoek Advisory & Taxation przyjmuje szyld Andersen, wzmacniając swoje zdolności do świadczenia usług przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na jednym z najbardziej dynamicznych rynków wschodzących Afryki Południowej.

Andersen in Namibia, która pod poprzednią nazwą współpracowała ze stowarzyszeniem od 2021 r., jest lokalną firmą świadczącą wyspecjalizowane usługi w dziedzinie księgowości, opodatkowania i doradztwa biznesowego dostosowane do wyjątkowych potrzeb otoczenia biznesowego Namibii. Firma, której wiedza fachowa obejmuje takie obszary, jak górnictwo, rolnictwo, logistyka, turystyka i usługi finansowe, czyli sektory o krytycznym znaczeniu dla gospodarki Namibii, wspiera zarówno firmy krajowe, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa zakładające działalność w regionie. Wykorzystując technologię przetwarzania danych w chmurze i informacje oparte na danych, Andersen in Namibia dostarcza wydajne, skalowalne rozwiązania umożliwiające przedsiębiorstwom optymalizację działalności, zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi w różnych jurysdykcjach oraz podejmowanie świadomych decyzji strategicznych.

– Przyjęcie szyldu Andersen stanowi istotny etap w naszej historii i ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, które obsługujemy w Namibii – powiedziała wspólniczka zarządzająca Bernadedt Kandenge. – Stworzyliśmy praktykę opartą na etycznym postępowaniu, współpracy i dogłębnym zrozumieniu wyzwań i możliwości stojących przed przedsiębiorstwami w Namibii. Objęcie statusu firmy członkowskiej wzmacnia nasze zdolności do wspierania ich za pomocą skalowalnych, transgranicznych rozwiązań przy zachowaniu spersonalizowanej obsługi opartej na znajomości lokalnych realiów, za którą cenią nas klienci.

– Zmiana ta stanowi kolejny krok w ramach udanej współpracy i odzwierciedla istotny etap w realizacji naszej długofalowej strategii w Afryce – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Bernadedt i jej zespół wzmacniają nasze zdolności do obsługi przedsiębiorstw w Namibii oraz w całym regionie, a także nasz potencjał pod względem świadczenia spójnej obsługi wysokiej jakości spełniającej zarówno lokalne wymogi, jak i ogólnoświatowe standardy.

