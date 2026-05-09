Andersen Global amplía su presencia en África al incorporar una firma miembro en Namibia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global promueve su crecimiento en África al incorporar Andersen en Namibia, tras haber adoptado la marca Andersen por parte de Windhoek Advisory & Taxation y consolida así su capacidad para prestar servicios a las empresas que operan en uno de los mercados emergentes más dinámicos del sur de África.

Andersen in Namibia es una firma colaboradora desde 2021, que presta servicios profesionales de propiedad local y se especializa en contabilidad, temas fiscales y de asesoramiento empresarial adaptados a las necesidades específicas del entorno empresarial de Namibia. Con amplia experiencia en los sectores de la minería, la agricultura, la logística, el turismo y los servicios financieros, que son todos sectores fundamentales para la economía de Namibia, esta firma presta apoyo tanto a las empresas nacionales como internacionales que establecen operaciones en esa región. Al aprovechar la tecnología basada en la nube y conocimientos basados en datos, Andersen in Namibia ofrece soluciones eficientes y escalables para que las empresas puedan optimizar sus operaciones, gestionar sus obligaciones fiscales en distintas jurisdicciones y tomar decisiones estratégicas informadas.

"Nuestra transición a la marca Andersen marca un hito significativo para nuestra firma y para las empresas a las que prestamos servicio en toda Namibia", subrayó la socia directora, Bernadedt Kandenge. "Hemos construido nuestra práctica en torno a la integridad ética, la colaboración y un profundo conocimiento de los desafíos y oportunidades que afrontan las empresas namibias. Convertirnos en una firma miembro consolida nuestra capacidad para apoyar a las empresas con soluciones escalables y transfronterizas, sin dejar de mantener el servicio personalizado y con conocimiento local que nuestros clientes valoran".

"Esta transición tiene su base en una colaboración exitosa y representa un paso importante en nuestra estrategia a largo plazo en África", aseguró Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Bernadedt y su equipo mejoran nuestras capacidades para prestar servicio a las empresas de Namibia y de toda la región, además de consolidar nuestra capacidad para brindar un servicio coherente y de alta calidad que responda tanto a los requisitos locales como a los estándares internacionales".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas a nivel jurídico, compuesta por profesionales de los ámbitos fiscal, jurídico y de valoración de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta en la actualidad con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 puntos mundiales a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.