Telekom Srbija sichert sich EXIM-Finanzierung aus den USA zur Beschleunigung des 5G-Ausbaus

BELGRAD, Serbien--(BUSINESS WIRE)--Wie die Telekom Srbija Group heute mitteilte, hat die Export-Import Bank of the United States (EXIM) die endgültige Finanzierungszusage für den weiteren Ausbau des 5G-Netzes von Telekom Srbija erteilt.

Die von der EXIM unterstützte Finanzierung wird die Bereitstellung von 5G-Telekommunikationsnetzausrüstung und damit verbundenen Dienstleistungen in Serbien fördern, die von US-amerikanischen Technologieunternehmen bezogen werden. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das langfristige Investitionsprogramm von Telekom Srbija und stärkt die Beziehungen des Unternehmens zu führenden US-amerikanischen Finanz- und Technologieinstituten.

Im Dezember 2025 hat Telekom Srbija kommerzielle 5G-Dienste in Serbien eingeführt und baut die Netzabdeckung landesweit weiter aus. Das Unternehmen strebt bis Ende 2026 eine 5G-Abdeckung in allen serbischen Städten und bis Ende 2027 eine landesweite Vollabdeckung an.

Die Finanzierung folgt auf die vorläufige Zusage von EXIM vom Dezember 2024, die Vorbereitung und den Ausbau des 5G-Netzes von Telekom Srbija zu unterstützen. Sie markiert einen weiteren Schritt in der Zusammenarbeit von Telekom Srbija mit US-Institutionen und Technologiepartnern.

Vladimir Lučić, CEO der Telekom Srbija Group, erklärt: „Dies ist eine wegweisende Entscheidung für Telekom Srbija und für den Ausbau digitaler Infrastruktur der nächsten Generation auf dem Westbalkan. Unsere Kooperation mit EXIM und führenden US-amerikanischen Technologiepartnern beweist das Vertrauen großer internationaler Institutionen in unsere Strategie, unsere Finanzkraft und unser langfristiges Wachstum. Dies verschafft uns Zugang zu wettbewerbsfähiger Finanzierung und gibt uns die Möglichkeit, das 5G-Rollout zum Vorteil unserer Kunden, der Unternehmen und der gesamten serbischen Wirtschaft zu beschleunigen.“

Die Bestätigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das internationale Vertrauen in die finanzielle und strategische Ausrichtung von Telekom Srbija stetig wächst. Kürzlich vermeldete der Konzern das beste Finanzergebnis seiner Geschichte: Der Umsatz im Gesamtjahr 2025 stieg gegenüber dem Vorjahr um 28,1 % auf 2,3 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 51,3 % auf 1,3 Milliarden Euro. Außerdem erhielt das Unternehmen aktualisierte Ratings von Fitch Ratings, Moody’s und S&P Global, die ihm das bislang beste Bonitätsprofil attestieren.

Telekom Srbija ist mit einer weiteren Anleiheemission auf die internationalen Kapitalmärkte zurückgekehrt, nachdem das Unternehmen bereits eine wegweisende erste Eurobond-Emission im Umfang von 900 Millionen US-Dollar platziert hatte. Der vorherige Eurobond war der erste Unternehmens-Eurobond aus dem Westbalkan und wurde bei den TMT Finance Awards EMEA 2026 als „Europe Telecom Deal of the Year for Financing“ ausgezeichnet.

Der 5G-Ausbau von Telekom Srbija verspricht schnellere Mobilfunkverbindungen, bessere digitale Dienste, neue Geschäftsanwendungen und eine umfassendere Einführung moderner Technologien in ganz Serbien. Darüber hinaus wird die 5G-Infrastruktur eine zentrale Rolle bei den Vorbereitungen für die Expo 2027 in Belgrad einnehmen, wo digitale Infrastruktur, Innovation und Konnektivität für die internationale Positionierung Serbiens im Mittelpunkt stehen werden.

Die Genehmigung ist Teil der weitreichenden Transformation von Telekom Srbija von einem traditionellen Telekommunikationsbetreiber zu einer integrierten Telekommunikations-, Medien- und Technologieplattform. Durch Investitionen in 5G, Glasfaserinfrastruktur, digitale Dienste, Multimediaplattformen und Innovationen über Telekom Srbija Ventures festigt der Konzern seine Position als zentraler Akteur in den Bereichen Konnektivität, Inhalte und Technologieentwicklung auf dem Westbalkan.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija Group mit Sitz in Serbien ist in 13 europäischen Ländern und darüber hinaus tätig. Sie zählt zu den größten und am schnellsten wachsenden Telekommunikationsanbietern Südosteuropas und ist führend bei der digitalen Transformation auf dem Westbalkan. Mit fast 14 Millionen Kunden und mehr als 13.000 Mitarbeitern bietet die Gruppe Dienstleistungen in vier Kernsegmenten an: Festnetztelefonie, Mobilfunk, Internet und Multimedia.

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