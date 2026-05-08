Telekom Srbija si assicura il finanziamento della statunitense EXIM per accelerare l'introduzione del 5G

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--Telekom Srbija Group oggi ha annunciato che la Export-Import Bank of the United States (EXIM) ha concesso l'approvazione definitiva del finanziamento a sostegno della diffusione continua della rete 5G di Telekom Srbija.

Il finanziamento supportato da EXIM aiuterà a finanziare la diffusione delle apparecchiature per la rete di telecomunicazioni 5G e relativi servizi in Serbia, fornite da aziende tecnologiche statunitensi. Il finanziamento segna un importante traguardo nel programma di investimenti a lungo termine di Telekom Srbija e rafforza il rapporto della società con importanti istituzioni finanziarie e tecnologiche statunitensi.

Telekom Srbija ha lanciato i servizi commerciali 5G in Serbia nel dicembre 2025 e ha continuato ad ampliare la copertura a livello nazionale. La società mira a diffondere la rete 5G in tutte le città serbe entro la fine del 2026, con copertura nazionale completa entro la fine del 2027.

Il finanziamento fa seguito all'impegno iniziale di EXIM preso nel dicembre 2024 per supportare la preparazione e la diffusione della rete 5G di Telekom Srbija, e costituisce un ulteriore passaggio nella collaborazione di Telekom Srbija con le istituzioni statunitensi e i partner tecnologici.

Vladimir Lučić, CEO di Telekom Srbija Group, ha affermato: “Questa è un'approvazione storica per Telekom Srbija e per lo sviluppo dell'infrastruttura digitale di nuova generazione nei Balcani occidentali. La nostra collaborazione con EXIM e con importanti partner tecnologici statunitensi dimostra la fiducia di importanti istituzioni internazionali nella strategia di Telekom Srbija, nella sua solidità finanziaria e nella crescita a lungo termine dell'azienda. L'iniziativa ci dà accesso a un finanziamento competitivo e ci consente di accelerare la diffusione del 5G a vantaggio dei clienti, delle imprese e dell'economia serba in generale”.

L'approvazione giunge in un momento di crescente fiducia internazionale nella traiettoria finanziaria e strategica di Telekom Srbija. Il Gruppo ha recentemente segnalato le prestazioni finanziarie più solide nella storia dell'azienda, con ricavi di 2,3 miliardi di euro per l'intero anno 2025, un aumento del 28,1% rispetto all'anno precedente, e un EBITDA rettificato di 1,3 miliardi di euro, un aumento del 51,3%. Il Gruppo ha inoltre ricevuto recenti aggiornamenti sul rating di Fitch Ratings, Moody’s e S&P Global, che hanno dato all'azienda il suo profilo di credito più forte ad oggi.

Telekom Srbija è anche tornata ai mercati di capitali internazionali con una nuova emissione obbligazionaria, a seguito del suo primo storico Eurobond da 900 milioni di euro. L'Eurobond precedente era il primo Eurobond aziendale emesso nei Balcani occidentali e ha vinto l'Europe Telecom Deal of the Year for Financing ai TMT Finance Awards EMEA 2026.

Si prevede che la diffusione del 5G da parte di Telekom Srbija supporterà una connettività mobile più rapida, potenziata da servizi digitali, nuove applicazioni commerciali e la più ampia distribuzione di tecnologie all'avanguardia in tutta la Serbia. Avrà inoltre un ruolo importante nelle preparazioni per l'Expo 2027 di Belgrado, dove l'infrastruttura digitale, l'innovazione e la connettività saranno centrali al posizionamento internazionale della Serbia.

L'approvazione forma parte della più ampia trasformazione di Telekom Srbija da un tradizionale operatore di telecomunicazioni a una piattaforma integrata di telecomunicazioni, media e tecnologia. Investendo nel 5G, nell'infrastruttura della fibra, nei servizi digitali, nelle piattaforme multimediali e nell'innovazione attraverso Telekom Srbija Ventures, il Gruppo sta rafforzando la sua posizione al centro dello sviluppo della connettività, dei contenuti e della tecnologia nei Balcani occidentali.

Informazioni su Telekom Srbija Group

Il Telekom Srbija Group, con sede in Serbia e operante in 13 Paesi europei ed extraeuropei, è uno degli operatori di telecomunicazioni più grandi e in più rapida crescita nell'Europa sudorientale, ed è un leader nella trasformazione digitale nei Balcani occidentali. Con quasi 14 milioni di abbonati e più di 13.000 dipendenti, il Gruppo offre servizi in quattro segmenti principali: telefonia fissa, comunicazioni mobili, internet e multimedia.

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