Andersen Global udvider sin afrikanske platform med tilføjelsen af medlemsfirma i Namibia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udbygger sin tilstedeværelse i Afrika med tilføjelsen af Andersen in Namibia, da Windhoek Advisory & Taxation tager Andersen-brandet til sig og styrker sine forudsætninger for at betjene virksomheder med aktiviteter i et af det sydlige Afrikas dynamiske vækstmarkeder.

Andersen in Namibia har været et samarbejdsfirma siden 2021 og er en lokalt ejet revisions- og konsulentvirksomhed, der leverer ydelser inden for regnskab, skat og forretningsrådgivning, tilpasset de unikke behov i Namibias erhvervsklima. Med ekspertise inden for minedrift, landbrug, logistik, turisme og finansielle tjenesteydelser – sektorer, der er afgørende for Namibias økonomi – bistår firmaet både indenlandske virksomheder og internationale selskaber, der etablerer sig i regionen. Gennem cloudbaseret teknologi og datadrevet indsigt leverer Andersen i Namibia effektive og skalerbare løsninger, der gør det muligt for virksomheder at optimere deres drift, håndtere skatteforpligtelser på tværs af jurisdiktioner og træffe kvalificerede strategiske beslutninger.

"Vores overgang til Andersen-brandet markerer en betydelig milepæl for vores firma og for de virksomheder, vi betjener på tværs af Namibia," udtalte administrerende partner Bernadedt Kandenge. "Vi har opbygget vores praksis omkring etisk integritet, samarbejde og en dyb forståelse for de udfordringer og muligheder, som namibiske virksomheder står overfor. At blive et medlemsfirma styrker vores evne til at støtte virksomheder med skalerbare løsninger på tværs af landegrænser, samtidig med at vi opretholder den nære, lokalt forankrede service, som vores klienter værdsætter."

"Denne overgang tager afsæt i et succesfuldt samarbejde og repræsenterer et vigtigt skridt i vores langsigtede strategi i Afrika," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Med Bernadedt og hendes team står vi stærkere i forhold til at betjene virksomheder i Namibia og i hele regionen, og de gør det muligt for os at levere en pålidelig service af høj kvalitet, der lever op til såvel lokale krav som globale standarder."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af eksperter inden for skat, jura og værdiansættelse verden over. Organisationen blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 medarbejdere globalt samt en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

