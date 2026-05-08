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Andersen Global透過新增納米比亞成員公司擴大非洲業務平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過新增Andersen in Namibia推進其在非洲地區的業務發展；Windhoek Advisory & Taxation正式啟用Andersen品牌，強化了其為在非洲南部充滿活力的新興市場經營業務的企業提供服務的能力。

Andersen in Namibia自2021年起成為合作公司，是一家本地所有的專業服務公司，提供針對納米比亞商業環境的獨特需求量身打造的會計、稅務和商業顧問服務。公司業務專長涵蓋礦業、農業、物流、觀光和金融服務等對納米比亞經濟至關重要的產業，致力於為本土企業和在該地區設立業務的國際企業提供支援。憑藉雲端技術和資料驅動的洞察，Andersen in Namibia提供高效、可擴充的解決方案，協助企業實現營運最佳化、管理跨轄區稅務義務，並做出明智的策略決策。

執行合夥人Bernadedt Kandenge表示：「啟用Andersen品牌對本公司以及我們在納米比亞服務的各類企業而言，都是一個重要里程碑。我們的業務實務建立在誠信、合作以及對納米比亞企業面臨的挑戰與機會的深刻理解之上。成為成員公司強化了我們的能力，使我們能夠提供可擴充的跨境解決方案，同時保持客戶所看重的本土客製化服務。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次品牌轉換建立在成功合作的基礎之上，代表我們在非洲的長期策略邁出了重要一步。Bernadedt和她的團隊提升了我們服務納米比亞及整個區域企業的能力，並鞏固了我們提供既滿足本地要求又符合全球標準的一致、優質服務的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
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