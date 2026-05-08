Andersen Global通过新增纳米比亚成员公司拓展非洲业务平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过新增Andersen in Namibia推进其在非洲地区的业务发展；Windhoek Advisory & Taxation正式启用Andersen品牌，增强了其为在非洲南部充满活力的新兴市场运营的企业提供服务的能力。

Andersen in Namibia自2021年起即为合作公司，是一家本地所有的专业服务公司，提供针对纳米比亚商业环境的独特需求量身定制的会计、税务和商业咨询服务。公司业务专长涵盖矿业、农业、物流、旅游和金融服务等对纳米比亚经济至关重要的行业，致力于为本土企业和在该地区设立业务的国际企业提供支持。依托云端技术和数据驱动的洞察，Andersen in Namibia提供高效、可扩展的解决方案，助力企业优化运营、管理跨辖区税务义务，并做出明智的战略决策。

管理合伙人Bernadedt Kandenge表示：“启用Andersen品牌对本公司以及我们在纳米比亚服务的各类企业而言，都是一个重要里程碑。我们的业务实践建立在诚信、协作以及对纳米比亚企业面临的挑战与机遇的深刻理解之上。成为成员公司增强了我们的能力，使我们能够提供可扩展的跨境解决方案，同时保持客户所看重的本土化定制服务。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次品牌转换建立在成功合作的基础之上，标志着我们在非洲的长期战略迈出了重要一步。Bernadedt和她的团队提升了我们服务纳米比亚及整个区域企业的能力，并巩固了我们提供既满足本地要求又符合全球标准的一致、高品质服务的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

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