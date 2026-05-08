アンダーセン・グローバル、ナミビアのメンバー・ファーム加入でアフリカ基盤を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、Windhoek Advisory & Taxationがアンダーセン・ブランドを採用し「アンダーセン・イン・ナミビア」となることで、アフリカにおける事業拡大を進めています。これにより、南部アフリカの活力ある新興市場の一つで事業を展開する企業へのサービス提供体制を強化します。

アンダーセン・イン・ナミビアは、2021年から提携関係にある企業で、ナミビアのビジネス環境に特化した会計、税務、ビジネスアドバイザリーサービスを提供する現地資本の専門サービス企業です。同社は、同国経済の中核を担う鉱業、農業、物流、観光、金融サービス分野における専門性を有し、国内企業および同地域で事業展開を行う国際企業の双方を支援しています。クラウドベースのテクノロジーとデータに基づくインサイトを活用し、業務の最適化、複数法域にわたる税務管理、戦略的意思決定を可能にする効率的かつ拡張性の高いソリューションを提供しています。

マネージング・パートナーのベルナデット・カンデンゲは、次のように述べています。「アンダーセン・ブランドへの移行は、当社と、当社がナミビア全土で支援する企業にとって重要な節目となります。当社は倫理的誠実性、協働、そしてナミビア企業が直面する課題と機会への深い理解を基盤に事業を構築してきました。メンバー・ファームとなることで、顧客が重視する、現地事情に精通したきめ細かなサービスを維持しつつ、拡張性のあるクロスボーダー・ソリューションによる企業支援体制をさらに強化します。」

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ボルサッツは、次のように述べています。「今回の移行は、成功を収めてきた協働関係を基盤とするものであり、アフリカにおける当社の長期戦略における重要な一歩です。ベルナデット氏とそのチームは、ナミビアおよび周辺地域の企業に対する当社のサービス提供能力を高めるとともに、地域の要件と国際基準の双方に対応した一貫性のある高品質なサービス提供体制を強化します。」

アンダーセン・グローバルは、世界各地の税務、法務、バリュエーションの専門家で構成される、法的に分離・独立したメンバー・ファームの国際的連合体です。米国のメンバー・ファームであるアンダーセン・タックスLLCにより2013年に設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界中に50,000人以上の専門家を擁し、メンバー・ファームおよび提携ファームを通じて1,000以上の拠点を有しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。