L&T Technology Services et Assai Software s’associent pour faire progresser l’intelligence d’ingénierie basée sur le jumeau numérique

LA HAYE, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), leader mondial des services de conseil en IA, numérique et ER&D, a signé un accord stratégique avec la société européenne Assai Software Services, un fournisseur de premier plan de systèmes de gestion de documents d’ingénierie (EDMS) et de solutions de jumeau numérique, afin de développer des solutions technologiques avancées et de répondre aux besoins du vaste secteur de l’énergie et des services publics en Europe.

Ce partenariat dans le segment Durablilité de LTTS combinera les capacités d’ingénierie et de mise en œuvre de LTTS avec l’expertise logicielle d’Assai afin de répondre à la complexité croissante des projets à forte intensité d’actifs pour les leaders mondiaux du secteur de l’énergie. En permettant une intégration transparente avec la technologie des jumeaux numériques, cette alliance offrira une visualisation des actifs en temps réel, une traçabilité et des informations d’ingénierie contrôlées tout au long du cycle de vie des projets.

LTTS a également mis en place un Centre d’excellence (CoE) dédié, s’appuyant sur la plateforme d’Assai pour soutenir les programmes clients à grande échelle. Les deux entreprises s’engageront également conjointement auprès de clients issus de secteurs tels que l’énergie, l’industrie de transformation et les infrastructures, où la fiabilité des données d’ingénierie est essentielle tant pour l’exécution des projets que pour les opérations courantes.

Alind Saxena, président et directeur exécutif des Initiatives stratégiques et des marchés en croissance chez L&T Technology Services, déclare : « Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de nos capacités d’ingénierie numérique pour les industries à forte intensité d’actifs. En combinant l’IA, le jumeau numérique et une expertise technique approfondie, nous permettons à nos clients d’obtenir une meilleure visibilité, traçabilité et maîtrise de leurs actifs et de leurs opérations. En collaboration avec Assai, nous nous attachons à fournir des solutions pratiques et à fort impact qui favorisent l’efficacité et la création de valeur à long terme. »

« Notre relation avec LTTS s’est développée naturellement au fil de nombreuses années de collaboration avec nos clients », déclare Damir Hajdarovic, directeur commercial d’Assai Software. « La formalisation de ce partenariat témoigne de la confiance entre nos équipes et offre aux clients plus de clarté et de continuité dans la manière dont ils interagissent avec nous. »

À propos d’Assai Software

Assai Software est une entreprise mondiale de logiciels d’entreprise spécialisée dans le contrôle des documents et la gestion des informations sur les actifs pour les secteurs à forte intensité d’actifs. Assai aide les organisations du monde entier à maintenir des informations techniques fiables et régulées à travers leurs projets et leurs opérations, en les aidant à gérer la complexité, à garantir la conformité et à protéger l’intégrité des données critiques sur les actifs.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) est un leader mondial dans le domaine des services de conseil en IA, numérique et ER&D. Filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro (L&T), nous offrons des services de conception, de développement, de test et de maintenance pour tous les produits et processus.

Détermination. Agilité. Innovation. C’est ainsi que nous stimulons la croissance dans les segments de la mobilité, de la durabilité et de la technologie. Notre clientèle comprend 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 grandes entreprises d’ER&D dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, des transports, des télécommunications et des technologies de pointe, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 800 employés dans 22 centres de conception mondiaux, 31 bureaux de vente mondiaux et 98 laboratoires d’innovation au 31 mars 2026. Pour plus d’informations sur L&T Technology Services, rendez-vous sur www.LTTS.com.

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